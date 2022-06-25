الحكومة: تنفيذ 80% من المنطقة اللوجستية بالغربية بتكلفة 6 مليارات جنيه

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تنفيذ منطقة لوجستية بمحافظة الغربية بهذا الشكل يؤكد أن الحكومة جادة فيما تدعو إليه بشأن تمكين القطاع الخاص، لافتا إلى أنه جرى الانتهاء من 80% من أعمال الإنشاءات بالمنطقة اللوجستية من خلال شراكة مع القطاع الخاص بتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه وتوفر ما يزيد على 50 ألف فرصة عمل مباشرة.

بيع السلع بالتجزئة والجملة

وأوضح «سعد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى على فضائية «صدى البلد»، أن المنطقة اللوجستية توفر أماكن لبيع السلع بالتجزئة والجملة ليتمكن المواطن من شراء السلع بما يقل عن أسعار السوق، لافتا إلى أن هناك توجيها رئاسيا بالتوسع في الأسواق والأماكن التي توفر السلع للمواطن بسعر الجملة لمواجهة ظروف ارتفاع الأسعار عالميا.

الرؤية التنموية لا تقتصر على القاهرة والجيزة

وأشار «سعد» إلى أن إقامة المنطقة اللوجستية بمحافظة الغربية يؤكد أن الرؤية التنموية لا تقتصر على القاهرة والجيزة والإسكندرية بل تتضمن باقي المحافظات ومنها قلب الدلتا، ولا تقتصر الفرص الاستثمارية على المدن الكبرى بل متاحة للجميع.

إقامة منطقة لوجستية على مساحة 83 فدانا

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الغربية بالرغم من عدم امتلاكها طرقا صحراوية إلا أن الحكومة نجحت في إقامة منطقة لوجستية بها على مساحة 83 فدانا؛ تتضمن نادي اجتماعي يقدم خدماته للمحافظة، ويمكن نسخ النموذج في باقي المحافظات لتوفير فرص عمل وسلع غذائية وفتح آفاق التنمية بالمحافظات.