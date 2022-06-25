بروفات نسمة عبدالعزيز على أغاني تامر حسني وبهاء سلطان في مهرجان السويس

أجرت عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز بروفات موسيقية على أغنيتي «حلو المكان» لـ تامر حسني و«تعالى أدلعك» للفنان بهاء سلطان لعزفهما خلال حفلها الذي سيقام بعد قليل في متحف السويس ضمن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الموسيقى والغناء.

أحمد جمال يحيي حفلا بمهرجان السويس اليوم

من المقرر أن يشهد الحفل اليوم تقديم موهبة فنية من أهل مدينة السويس، بالإضافة لفقرة فنية للفنان أحمد جمال تعد هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها مهرجان حكومي من تنظيم وزارة الثقافة ودار الأوبرا في محافظة السويس.

هاني شاكر يقدم ليلة من التألق الكبير

شهدت الليلة الأولى من المهرجان تألقا كبيرا من الفنان هاني شاكر، الذي أصر على أن يبدأ حفله الغنائي بأغنيته الوطنية «بلدي» وقدم خلال الحفل وصلة من أهم وأشهر أغنياته منها لو رحت بعيد وبحبك أنا وأمرك ونسيانك صعب، ومشتريكي، ولو سمحتوا، وغلطة، ولو بتحب ولسه بتسألي.

هاني شاكر يداعب الجمهور في حفلته بالأمس

واختتم الحفل بأغنية «علِّي الضحكاية» التي أهداها لمصر، وخلال الحفل قدم أغنية تراثية للفنان عبد الحليم حافظ وهي أغنية «جانا الهوا»، ودخل هاني شاكر، خلال الحفل، في عدة مداعبات مع الجماهير الحاضرة، حيث لبى أكثر من مرة طلبات الجمهور بأداء أغنية غلطة، ومشتريكي، ولو بتحب.