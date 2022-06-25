سعيد الأرتيست: هاني شاكر تفاجأ بقرار «عودة شاكوش».. كان خارج البلاد

فجّر عازف الإيقاع سعيد الأرتيست مفاجأة، بخصوص صدور قرار من نقابة المهن الموسيقية بعودة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش للغناء منذ يومين.

سعيد الأرتيست يفجر مفاجأة عن عودة حسن شاكوش

وقال سعيد الأرتيست في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية تفاجأ بقرار حصول حسن شاكوش على الكارنيه، وأنه كان في رحلة علاجية خارج البلاد، وأنه لايعلم من أصدر القرار.

عدد كبير من أعضاء مجلس الإدارة لا يعلمون شيئًا عن القرار

وأضاف «الأرتيست» أن هاني شاكر تواصل حينها مع أحد المسؤلين من النقابة، والذي أكد له أن أعضاء المجلس أخذوا القرار بعد موافقتهم.

وأشار سعيد الأرتيست إلى أنه تواصل مع عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة المهن الموسيقية ليعرف من أصدر القرار، ولكنه تفاجأ بأنهم لا يعلمون شيئًا عن هذا القرار، ومنهم الفنانة نادية مصطفى والفنان حلمي عبدالباقي.

واختتم سعيد الأرتسيت حديثه بأن هاني شاكر كان يريد أن يعلن القرار في مؤتمر صحفي، لكي يقدم شاكوش اعتذارًا للنقابة بأكاملها وبالأخص شعبة الإيقاع.

نقابة المهن الموسيقية تعلن عن مؤتمر صحفي لاعتذار حسن شاكوش

وأعلنت منذ قليل نقابة المهن الموسيقية، عقد مؤتمر صحفي بمقر المهن الموسيقية، الاثنين المقبل 27 يونيو، بحضور نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، لتقديم حسن شاكوش الاعتذار للنقابة، وذلك بعد حصوله على كارنيه عضوية النقابة منذ يومين.

وقالت النقابة في بيانها: «إنه سيتم عقد مؤتمر صحفي بمقر نقابة المهن الموسيقية، الـ7 مساء بعد غد الاثنين، بحضور الفنان هاني شاكر، والفنان سعيد الأرتست، وعازفي شعبة الإيقاع، ليقدم حسن شاكوش اعتذاره للنقابة بصفتها راعية لحقوق أعضائها عامة، ويقدم اعتذاره لعازفي شعبة الإيقاع بصفة خاصة».