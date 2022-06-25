قدم إبراهيم موسى، مدرس، مراجعة ليلة الامتحان في اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2022 في فرع الأدب والنحو لطلاب الثانوية العامة 2022، قبل انطلاق الامتحان الذي يبدأ غدا الأحد 26 يونيو الحالي لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، ورقياً بنظام البابل شيت في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً ومراعية لكافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم وتطهير اللجان وإلزام الطلاب بارتداء الكمامة.

رابط مراجعة ليلة الامتحان في اللغة العربية فرع الأدب من هنــا.

رابط مراجعة ليلة الامتحان في اللغة العربية فرع النحو من هنــا.

قال «موسى» لـ«الوطن»، إن مراجعة ليلة الامتحان في اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2022، تشمل مجموعة من الأسئلة بنمط الاختيار من متعدد وتركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين، موضحاً أن الامتحان يشمل 15% من الأسئلة التى تراعي مستويات التفكير العليا.

نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات

وبالتزامن مع تحديد تفاصيل مراجعة اللغة العربية فرع الأدب لطلاب الثانوية العامة 2022، قدم إبراهيم موسى، نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات، مشدداً على عدم السهر في الليلة السابقة للامتحان لأن الامتحان مبني أكثر على الفهم والتركيز ومراعاة الوصول للجنة قبل موعد الامتحان بنصف ساعة على الأقل بالأدوات المدرسية كالقلم الرصاص والجاف الأزرق والمسطرة ورقم الجلوس.

وشدد مدرس اللغة العربية على عدم اختيار إجابتين وقراءة رأس السؤال بعناية والإجابة عن السؤال قبل رؤية الاختيارات ثم اختيار الإجابة التي اتفقت مع الإجابة الأولى التى رسمها الطالب في ذهنه حتى لا يقع في «مشكلة التسرع».

ونوه بأنه في حالة وجود سؤال يشك الطالب في اختيار إجابته يمكن وقتها تنفيذ استراتيجية الاستبعاد من الاختيارات أي يستبعد الاختيارات التي على ثقة أنها خطأ وفي النهاية يستقر على الاختيار الصحيح وإذا صادفه سؤال يحتاج لتفكير يحدده ويتركه كي يقوم بحل الأسئلة التي بعده حتى لا يضيع الوقت ثم يعود له في النهاية بعد حل بقية الأسئلة.

توزيع درجات امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة

- فرع الأدب 6 درجات تمثل 7.5% من إجمالي درجة المادة.

- فرع البلاغة 6 درجات 7.5%.

- فرع النصوص 20 درجة 25%.

- فرع النحو 20 درجة 25%.

- فرع التعبير 14 درجة 17.5%.

- فرع القصة 6 درجات 7.5%.

- فرع القراءة 8 درجات 10%.

- الإجمالي 80 درجة.