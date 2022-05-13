في ليلة الامتحان.. مراجعة مادة العربي للصف الثالث الإعدادي

قدم أحمد عباس، مدرس لغة عربية، مراجعة عربي للصف الثالث الإعدادي، الترم التاني 2022، قبل انطلاق الامتحان غدا السبت، في المدارس ورقيا بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية، وفق المواصفات الفنية، التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

مراجعة العربي للصف الثالث الإعدادي

مراجعة عربي للصف الثالث الإعدادي الترم التاني 2022، التي قدمها عباس عبر «الوطن»، تشمل التركيز على استخراج المشتقات، باستخدام تحديد كل كلمة في القطعة تبدأ بحرف «الميم»، مؤكدا وجود مشتق آخر، وهو اسم التفضيل، يأتي على وزن «أفعل أو فُعله».

وتشمل مراجعة مادة العربي، التركيز على عدم وجود أخطاء إملائية أو نحوية في موضوعات التعبير والإملاء، إذ شدد مدرس اللغة العربية، على الطلاب بضرورة التطبيق من خلال امتحانات المحافظات السابقة، والتدرب بشكل جيد على الإجابة على أسئلة النحو والقراءة المتحررة، وغيرها من الأسئلة التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

امتحان العربي لثالثة إعدادي يعقد ورقيا

عن شكل امتحان العربي للصف الثالث الإعدادي الترم التاني 2022، يقول أحمد عباس، إن الامتحان يشمل سؤال التعبير سواء الوظيفي أو الإبداعي، وجزء القراءة الإجباري من 4 موضوعات في المقرر الدراسي، بجانب القراءة المتحررة، ثم جزء النصوص ويأتي من 3 نصوص إجبارية، وهي: «سفينة نوح أو رسالة إلى ابني، استعن بالله»، ونص اختياري من نصوص «حب الوطن أو وادي الكنانة أو خلال كريمة».

وأضاف أن سؤال النحو، يشمل إعراب 4 كلمات واستخراج، وهي اسم فاعل أو صيغة مبالغة أو اسم مفعول أو اسم الزمان والمكان أو اسم آلة أم اسم التفضيل.