مراجعة ليلة الامتحان «لغة عربية ثانية ثانوي».. 40 نقطة للطلاب النظاميين

كشف عدد من المعلمين عن تفاصيل مراجعة ليلة الامتحان لغة عربية ثانية ثانوي 2022، موضحين أبرز الأجزاء التي يجب على الطالب الاطلاع عليها جيدا قبل دخوله للجنة الامتحانية، والتي تتمثل في العلاقات بين الجمل وأغراض العصور في الأدب فضلاً عن ضرورة فهم مرادفات الكلمات في القطعة بشكل جيد من السياق العام لها.

تفاصيل مراجعة ليلة الامتحان لغة عربية ثانية ثانوي

في البداية قال محمود البارودي، مدرس لغة عربية، إن مراجعة ليلة الامتحان لطلاب ثانية ثانوي 2022 تتمثل في عدد من المحاور الرئيسية أبرزها التركيز على العلاقات بين الجمل، أي علاقة الجملة بما قبلها سواء كانت نتيجة أو تعليل أو توضيح وتفسير أو تفصيل بعد إجمال والخصائص والسمات الفنية في النصوص لكل عصر من العصور في فرع الأدب والقواعد النحوية والبلاغية.

وأضاف «البارودي» لـ«الوطن»، أنه يجب التركيز في مراجعة ليلة الامتحان لغة عربية ثانية ثانوي 2022 على فهم المعاني المرادفات من خلال سياق الجملة، لافتا إلى أن الامتحان لا يشمل أي أسئلة عن القصة إلا أنه يمكن تطويع شخصياتها في سؤال التعبير.

البارودي: الامتحان 40 نقطة بالنسبة للطلاب النظاميين

وشرح محمود البارودي، تفاصيل توزيع درجات امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الثاني الثانوي 2022، إذ يشمل الامتحان 40 نقطة بالنسبة للطلاب النظاميين أما طلاب المنازل فيتكون الامتحان من 35 نقطة، مؤكدا أن القراءة عليها 15 درجة منها 8 درجات للقطعة الأولى و7 للقطعة الثانية.

وبالنسبة لسؤال النصوص فهو يشمل 5 درجات للنص النثري و 5 للنص الشعري، وبالنسبة لسؤال النحو عليه 10 درجات والأدب درجتين والبلاغة كمثل والتعبير عليه 12 درجة.

من جانبه، أكد أشرف الممتاز، مدرس لغة عربية على طلاب الصف الثاني الثانوي، بضرورة التركيز في مراجعة ليلة على المعلقات من قائلها المعلقة ونبذه عنه ولقبه ومطلع المعلقة في فرع الأدب وسمات كل عصر سواء الجاهلي أو الأموي أو صدر الإسلام، والأغراض التي ظهرت فيها هذه العصور.

وأضاف «الممتاز» أنه يجب على الطالب التركيز في فرع النحو على المتشابهات والاسم المنسوب والمصدر الصناعي وفي البلاغة يجب التركيز على الإطناب والإيجاز والأسلوب الخبري والإنشائي.