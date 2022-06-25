قواعد تنسيق القبول للشهادات المعادلة العربية والأجنبية.. 95% حد أدنى للطب

حدد المجلس الأعلى للجامعات، اليوم قواعد تنسيق القبول للشهادات المعادلة العربية والأجنبية بالجامعات الحكومية والمعاهد للالتحاق بالعام الدراسي 2022-2023، موضحا في بيان له، أنها نفس قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي.

قواعد تنسيق القبول للشهادات المعادلة العربية والأجنبية

1- ضمن قواعد تنسيق القبول للشهادات المعادلة العربية والأجنبية 95% الحد الأدنى للالتحاق بكليات الطب.

2- 90% الحد الأدنى للالتحاق بكليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام.

3- 85% الحد الأدنى للالتحاق بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات.

4- القبول بأسبقية المجموع الكُلي أو الاعتباري لدرجات الطالب.

5-القبول في حدود الأعداد المقررة لكل شهادة نظراً لأن هذه الكليات تتطلب مستوى علمي مُتميز.

تفاصيل تنسيق القبول للشهادات المعادلة العربية والأجنبية

وشدد المجلس الأعلى للجامعات، على ضرورة تقديم المُستند الذي يُفيد الإقامة الشرعية النظامية الفعلية للطالب وولي أمره في الدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة طوال مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية المعادلة على أساسها ويتحدد تاريخ بدء الدراسة وانتهائها وانتهاء الامتحانات بكتاب مُوثق من كل من المستشار الثقافي المصري من الدولة المانحة للشهادة أو المستشار الثقافي للدولة المانحة للشهادة في جمهورية مصر العربية.

وأوضح: يتم ذلك بتقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة وجواز سفر موضحًا به تواريخ وجهة الدخول والخروج وشهادة تحركات موضحًا بها تواريخ وجهة الدخول والخروج، وذلك تنفيذًا للحكم القضائي الصادر من مجلس الدولة في هذا الشأن، مؤكداً على أن يتم ترشيح طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية لكليات الجامعات الحكومية المصرية، وفقًا لمحافظة السكن التي يقوم بتسجيلها الطالب ضمن بياناته الأساسية على موقع مكتب التنسيق.