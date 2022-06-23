راغب علامة يحيي حفل زفاف في تركيا.. وظهور خاص لطارق العريان ونيكول سعفان

أحيا النجم اللبناني راغب علامة، والفنانة أمينة، والطفل محمد أسامة، حفل زفاف شقيق مهندسة الديكور رنا القاسم، في أحد القصور الكبرى بتركيا، بحضور 150 شخصية عالمية.

ظهور خاص لـ طارق العريان ونيكول سعفان

وشهد حفل الزفاف الظهور الأول علنيا للمخرج طارق العريان، وخطيبته نيكول سعفان.

يذكر أن راغب علامة قد احتفل بعيد ميلاده الـ60 منذ أسبوعين وأطلق أغنية جديدة بعنوان «تعاليلي»، من كلمات محمد عاطف وألحان أحمد زعيم.

وكان من المقرر أن يطلق الأغنية في وقت سابق، لكن جرى تأجيل الأمر ليتزامن مع عيد ميلاده، وقال عبر حسابه على موقع «انستجرام»: «أغنية تعاليلي، أتمنى أن تنال إعجابكم، وتكون رفيقتكم في مناسباتكم وحفلاتكم وأفراحكم وسهراتكم الحلوة».

راغب علامة يستعد لطرح أغنية «استمارة 6» مع محمود الخيامي

ويستعد راغب علامة حاليا لطرح أغنية جديدة بعنوان استمارة 6، من كلمات نادر عبدالله، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع توما.

وتحدث «علامة» عن الأغنية مؤخرا، قائلا: «هي عن الشخص اللي يستحق الطرد من حياتك، انتظروها أغنية حلوة جدا والناس هتنبسط بيها، وقدمت كل مجهودي بها»، مشيرا إلى أنها لم تصور على طريقة الـ«فيديو كليب».

بينما طرحت الفنانة مؤخرا، أغنية «صباحو»، من ألبومها الغنائي «تاجر السعادة»، الذي تطرح أغنياته تباعا، خلال الفترة الماضية، وسيتضمن 10 أغنيات.