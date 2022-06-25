اتحاد العمال يعلن الكشف النهائي لأسماء المرشحين لانتخابات مجلس إدارته

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مساء اليوم السبت، عن الكشف النهائي لأسماء المرشحين لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مشيرا إلى أن الكشوف تتضمن أسماء ممثلي النقابات العمالية العامة في مجلس الإدارة، وأنهم فازوا جميعا بالتزكية، وأن المنافسة سوف تكون على رئاسة الاتحاد، بين الأمين العام الحالي حسن شحاتة رئيس النقابة العامة لأعمال النقل الجوي، وعادل عبد الفضيل رئيس النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك، أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الحالي.

موضحا أن الجهة الإدارية ممثلة في وزارة القوى العاملة التي تشرف على العملية الانتخابية حددت غدا الأحد الموافق 26 يونيو 2022، لاجراء الانتخابات، وأن والتظلم من النتيجة يوم الاثنين، والبت في التظلمات 28 يونيو الجاري وإيداع الأوراق في اليوم التالي الموافق 29 يونيو 2022، لتبدأ بعد ذلك دورة نقابية جديدة 2022-2026.

وقال حسن شحاتة، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر إن الأمانة العامة تلقت مساء اليوم السبت الكشوف من اللجنة العليا لـ الانتخابات العمالية، وأنها تقوم طبقا لدورها في توزيع هذه الكشوف على كافة الأعضاء، استعدادا للانتخابات التي سوف تجرى غدا الأحد تحت إشراف قضائي، موضحا أن عملية الاقتراع السري سوف تكون بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر 90 شارع الجلاء.