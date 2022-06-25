«القوى العاملة» تصرف 1.3 مليون جنيه مستحقات تعويض لأسر عمالة غير منتظمة

وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، بصرف قيمة بوليصة التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية التي تغطي حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم أو الجزئي، وذلك لأسر 6 عمال متوفين من 5 محافظات، وهي: الإسكندرية والمنيا والمنوفية وبنى سويف والقاهرة، وصرف مصاريف علاج لـ3 حالات عجز جزئي نتيجة إصابة في أثناء العمل، وحالتين استثنائيتين، وباقي تعويض لأبناء عامل، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

تعويض أسر 6 عمال متوفين من 5 محافظات

قبل توزيع الشيكات المستحقة لحالات الوفاة والمصابين، رحب وزير القوى العاملة بالحضور، مقدماً لهم أحر التعازي على من فقدوهم من ذويهم، داعياً الله عز وجل أن يتغمدهم جميعاً بواسع مغفرته ورحمته وأن يرزق أهلهم الصبر والسلوان، مؤكّدًا تقديم يد العون والمساعدة اللازمة للمصابين وذويهم لإعانتهم على مصاعب الحياة اليومية واحتياجات الأسر.

وسلم سعفان الشيكات المستحقة لأسر العمال التي أصدرتها شركة مصر للتأمين، بإجمالي مليون و378 ألفاً و400 جنيه لورثة العمال المتوفين والمصابين، موزعة على النحو التالي: مليون و100 ألف جنيه لأسر المتوفين الستة، و100 ألف جنيه لحالتين استثنائيتين، و54 ألفاً و168 جنيها باقي تعويض لأبناء عامل، و 124 ألفاً و232 جنيهًا مصاريف علاج وعجز جزئي لـ3 عمال مصابين لحين تحديد نسبة العجز سواء كلي أو جزئي لصرف باقي التعويضات.

ووجه وزير القوى العاملة رسالة للعمالة غير المنتظمة فى مختلف أنحاء الجمهورية قائلا إن الدولة المصرية وقيادتها السياسية -متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي- وجهت بتقديم كل أوجه الدعم لكل فئات المجتمع، ومنها العمالة المصرية بشكل عام، والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، هدفها مصلحة المواطن، بالتعاون بين الجهاز الإداري للدولة في مختلف القطاعات.

بوليصة التأمين

وقال وزير القوى العاملة إنَّ بوليصة التأمين التي تقدمها الوزارة لرعاية وحماية تلك الفئة، وتوفير الأمان لأسرهم في حالات الإصابة أو العجز أو الوفاة، تم رفع قيمة التعويض منها فى العام الجاري إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه العام الماضي 2021، وذلك لتحقيق الرعاية الكاملة لتلك الفئات من مختلف الجوانب تحت مظلة الحماية التأمينية للدولة.

وكلف رضا العربي مساعد المستشار المالي للوزير، بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن أهالي العمال المتوفين، ومتابعة حالات المصابين مع مديريات القوى العاملة لتلبية أي مطالب واحتياجات لهم، من حيث العلاج وأي مساعدة أخرى قد يحتاجها أي منهم، وتوفير فرص عمل مناسبة طبقا لحالة كل منهما، والتواصل مع وزارة التضامن لتحديد ما إذا كان يمكنهما الانضمام لمبادرة تكافل وكرامة، وكذلك التعاون مع الجهات المعنية الأخرى لتوفير أي متطلبات يحتاجها أسر العمال.