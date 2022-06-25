إنجي القاضي تشيد بمبادرة «الوطن» لعلاج «رقية»: جمعوا 43 مليون في شهر واحد

أشادت الإعلامية إنجي القاضي، بما قامت به جريدة «الوطن» عبر مبادرة دعم الطفلة «رقية» بعد إصابتها بمرض ضمور العضلات، وحاجتها إلى العلاج بحقنة تكلفتها 40 مليون جنيه، كان شيئًا عظيمًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث تصدر هاشتاج «انقذوا رقية» منصات التواصل الاجتماعي، في إطار حملة جمع تبرعات تخص تكاليف علاجها من المرض، حملة كبيرة نظمتها الصحيفة.

القاضي: الطفلة قدامها أقل من أيام وتتم سنتين

وأضافت، خلال تقديمها لبرنامجها «DMC»، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الصحيفة قامت بإطلاق المبادرة من أجل إنقاذ الطفلة رقية قبيل أيام قليلة من إتمامها لعامها الثاني، «الطفلة قدامها أقل من أيام وتتم سنتين، وكانت محتاجه حقنه لضمور العضلات».

القاضي: المصريون خلال شهر أبهر الكثيرين بجمع 43 مليون جنيه

واستطردت: «العظمة اللي حصلت في الموضوع ده إن الحملة انطلقت من جريدة «الوطن» يوم 25 مايو، ومر شهر وتم جمع المطلوب، والشعب المصري خلال شهر أبهر الكثيرين بجمع الحملة لـ43 مليون جنيه لإنقاذ تلك الطفلة، وفيه من ضمن المتبرعين كان لاعبي كورة وفنانين شاركوا في الحملة».

وتابعت: «الحلقة النهاردة هتهتم بما قامت به جريدة الوطن والزملاء فيها وسنقوم باستضافة السيدة نورهانـ والده الطفلة رقية، وعدد من زملائنا في الوطن».

بدأت قصة الطفلة رقية، والتي تبرع المصريون لأجل علاجها بأكثر من 40 مليون جنيه، ثمن حقنة «زولجانزما Zolgensma» » الخاصة بعلاج ضمور العضلات الشوكي، في مايو 2022، إذ استغاثت أسرتها لإنقاذها قبل بلوغها العامين.

وأعلنت أسرتها وجيرانها تنظيم حملات في مسقط رأس جدها في قرية من قرى مركز «كوم حمادة» بالبحيرة، ومنطقة عزبة سكينة بالإسكندرية مسقط رأسها ورأس أبيها، بخلاف فتح حسابات للتبرع بالبنوك المصرية تخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، ليتمكن الحساب من جمع 1.5 مليون جنيه في الأيام الثلاثة الأولى، بعد نشر قصتها في جريدة «الوطن».