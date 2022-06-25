ما الفرق بين الذهب الإيطالي والتركي؟.. تقرير يجيب

يتساءل محبو اقتناء المعدن الأصفر عن أنواع الذهب والفرق بينها، وأيهما أفضل في الجودة «الإيطالي أم التركي»، وهل بلد المنشأ لها تأثير على جودة الخامات؟

وقالت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب العالمية والمحلية، إن الذهب الإيطالي والتركي من أشهر الأنواع وأكثرها انتشارا ومبيعا في السوق المصرية؛ نظرا للأشكال الخاصة بها.

وعن الفرق بين النوعين، أشارت المؤسسة إلى أنه لا يوجد أي اختلاف في قيمة العيار الواحد أو جودة شغل الذهب، إنما في الأشكال وقيمة المصنعية.

ارتفاع مصنعية الذهب الإيطالي

ولفت إلى أن الذهب الإيطالي يعتبر الأكثر استخدامًا وشراءً في مصر، وتتميز المشغولات الإيطالية بخفتها ورقتها وأشكالها الراقية والكثيرة، ولذلك تكون المصنعية الخاصة بها مرتفعة مقارنة بالتركي.

وأوضحت أن الذهب الإيطالي يحتاج إلى دقة وجهد أكبر من التركي خلال تصنيعه؛ نظرا لأن وزنه خفيف بشكل كبير، وهو ما يحتاج دقة أعلى لتشكيل المشغولات من دون إتلافها، وهو ما يكلف الكثير من الجهد عند مقارنته بالأنواع الأخرى.

الذهب التركي يشبه المصري

أما الذهب التركي يكون بوزن أعلى من الإيطالي، كما أنه يشبه المصري إلى حد كبير ولكن لونه مختلف نسبيًا.

وتابعت أنه في كل الأحوال، الذهب معدن نفيس بكل أنواعه وأشكاله وأعيرته، حيث يعتبر المعدن المميز من قبل الكثيرين سواء للتزيين أو للاستثمار فيه وتحقيق أرباح أو لشرائه وتخزينه للمستقبل وحفظ الأموال من خلاله.