سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 1006 جنيهات

استقر سعر الذهب اليوم في مصر وعالميًا خاصة في ظل الإجازة الأسبوعية للبورصات العالمية، ووفق التداول على أسهم المعدن الأصفر اليوم وغدًا الأحد، ليصل سعر الأوقية إلى 1862 دولارًا، وسط ترقب المستثمرين لبدء مؤشر البورصة صباح الاثنين المقبل.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع بوابة «الوطن» سعر الذهب اليوم في مصر في محلات الصاغة، والنقطة التي وقف عندها التداول في البورصات العالمية وأسواق المال، وفق المعلن من شعبة المشغولات الذهبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، في السطور التالية:

سعر الذهب اليوم في مصر

ووفق المعلن من شعبة الذهب، جاء سعر الذهب اليوم في مصر كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 18 تراوح في منتصف اليوم السبت بين 861 و862 جنيهًا، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 لنحو 1004 و1006 جنيهات.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 بين 1147 و1150 جنيهًا.

وبلغت قيمة الجنيه الذهب ما بين 8032 و8048 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الذهب، اليوم، ما بين 1,147,429 شراء و1,149,714 جنيه للبيع.

أسعار الذهب اليوم في أسواق المال

واختلفت الأسعار بشكل طفيف في أسواق المال اليوم، ليصبح سعر جرام الذهب عيار 18 مع وقف التداول السبت نحو 827.51 جنيه، بما يعادل 44.07 دولار، فيما بلغت قيمة سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 965.44 جنيه، بما يعادل 51.42 دولار.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم إلى نحو 1103 جنيهات، بما يعادل 58.76 دولار، كما حقق سعر الجنيه الذهب نحو 7723 جنيهًا، بما يعادل 411.32 دولار.

الذهب يسجل خسارتين في أسبوع

ووفق تقارير عالمية نقلها موقع «سكاى نيوز عربية» فإنه على الرغم من استقرار الذهب في نهاية تعاملات الجمعة، إلا أنه يتجه لتسجيل التراجع الثاني خلال أسبوع، بسبب تأثر الطلب على الذهب بالتزامن مع مخاوف من اتخاذ البنوك المركزية قرارًا برفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم الذي يضرب العالم حاليًا.

ووفق التقرير، هبط سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي عالميًا بنسبة 0.9%.