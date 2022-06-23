هل تختطف أسعار الفائدة جاذبية الاستثمار في المعدن الأصفر؟.. شعبة الذهب توضح

شغل قرار إعلان أسعار الفائدة بشكل كبير أنظار العالم منذ بداية الأزمة الحالية التي يمر بها، والتي يتم من خلاله إعلان الأسعار الجديدة بهدف مواجهة التضخم العالمي، وأثرت المشكلات والأزمات الاقتصادية العالمية بشكل طبيعي على جميع الدول ومنهم مصر.

البنك المركزي المصري يثبت الفائدة

وقرر البنك المركزي المصري، في اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقدة مساء اليوم الخميس، 23 يونيو 2022، بالإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية عند المستويات الحالية دون تغيير، لتظل عند 11.25 و12.25 و11.75%، على التوالي.

وأعلن البنك الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، خلال الشهر الحالي، وهو ما تبعه عدد كبير من البنوك المركزية في عدد من الدول برفع أسعار الفائدة.

وتنافس رفع أسعار الفائدة الاستثمار في الذهب، حيث إن رفع الفائدة يقابله عادة انخفاض كبير في أسعار الذهب، ما يجعل المستثمرين يتجهون إلى الاستثمار في الدولار بسبب رفع سعر الفائدة عليه.

الذهب لم يتأثر بشكل كبير بقرار المركزي المصري

وتعليقا على ذلك، قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرفة التجارية، إن أسعار الذهب لم تتأثر بشكل كبير بإعلان البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة اليوم، موضحا أن لكل استثمار له طبيعته الخاصة وكل ما يميزه سواء الدولار أو الذهب.

الذهب تأثر خلال المرة الأولى

وأضاف نجيب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الذهب تأثر خلال المرة الأولى التي أعلن فيها المركزي أسعار الفائدة، وطرح شهادات الـ18%، والتي جعلت كل الاستثمارات تتجه نحو الشهادات باعتبارها ذات عائد مرتفع ومضمون، لكن خلال الشهر الحالي من المتوقع أن تكون الفائدة قليلة.