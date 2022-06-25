حفلات مهرجان السويس للموسيقى والغناء كاملة العدد.. وهاني شاكر يتألق في الافتتاح

تختتم مساء غد فعاليات الدورة الأولى من مهرجان السويس للموسيقى والغناء الذى تستضيفه محافظة السويس على مدار ثلاثة أيام، وتقام فعالياته فى متحف السويس ضمن خطة وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والمجلس الأعلى للآثار لتعريف جموع الشعب المصرى متاحفهم الأثرية وإيصال الفنون لكافة ربوع مصر.

مهرجان السويس يعد المهرجان الرابع الذى يقام هذا العام ضمن خريطة الوزارة ودار الأوبرا، حيث البداية كانت مع الدورة الثانية من مهرجان دندرة، الذى أقيم فى معبد دندرة بمحافظة قنا، ثم الدورة الأولى لمهرجان أبيدوس بمحافظة سوهاج ثم مهرجان تل بسطا بمحافظة الشرقية، وأخيراً مهرجان السويس.

ضمت فعاليات المهرجان فى اليومين الأولين حفلات لفرقة الصحبة للسمسمية ببورسعيد والفنان هانى شاكر، تحت قيادة المايسترو مصطفى حلمى أمين، واليوم الثانى فقرة لأميرة الإيقاع نسمة عبدالعزيز وفرقتها، والفنان أحمد جمال وفرقته، أما اليوم فسيكون هناك فقرة لنجوم الأوبرا للموسيقى العربية «رحاب مطاوع وحسناء ووليد حيدر وأشرف وليد والمطربة ريهام عبدالحكيم»، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

شهدت الليلة الأولى من المهرجان تألقاً كبيراً من الفنان هانى شاكر، الذى أصر على أن يبدأ حفله الغنائى بأغنيته الوطنية «بلدى» وقدم خلال الحفل وصلة من أهم وأشهر أغنياته، منها «لو رحت بعيد وبحبك أنا وأمرك ونسيانك صعب، ومشتريكى، ولو سمحتوا، وغلطة، ولو بتحب ولسه بتسألى»، واختتم الحفل بأغنية «على الضحكاية» التى أهداها لمصر، وخلال الحفل قدم أغنية تراثية للفنان عبدالحليم حافظ وهى أغنية «جانا الهوا».

ودخل هانى شاكر خلال الحفل فى عدة مداعبات مع الجماهير الحاضرة، حيث لبى أكثر من مرة طلبات الجمهور بأداء أغنية غلطة، ومشتريكى، ولو بتحب.

وكشف هانى شاكر لـ«الوطن» أن هذه هى المرة الأولى التى يشدو فيها طيلة حياته فى محافظة السويس، حيث إن زياراته لها كانت قليلة للغاية، وقدم شكراً خاصاً لوزيرة الثقافة على دعمها الدائم له. وأشاد نقيب المهن الموسيقية بأداء وأفكار وزارة الثقافة المصرية التى تحرص دوماً على تقديم الحفلات فى كافة أنحاء وربوع مصر من أجل تنشيط السياحة والفن.

وسبقت فقرة هانى شاكر فقرتان، الأولى فرقة صحبة سمسمية التى قدمت مجموعة من أعمال الفلكلور الخاص بمدن القناة، منها «دخلة الضمة، إحنا البمبوطية، يا دنيا سمعانى، يا سمسمية آه يالالالى، غنى سمسمية ويا بيوت السويس»، بعدها تم تقديم الموهبة الواعدة محمد حليم من أبناء محافظة السويس، ولفت الأنظار وتغنى بـ«طاير يا هوى»، و«سحب رمشه»، ونال الإعجاب والاستحسان وجاءت مشاركته فى إطار دور الثقافة المصرية لاكتشاف الواعدين

وحضر الحفل نخبة من السادة المسئولين، من بينهم الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة، والآثار واللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، والدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية.

وزيرة الثقافة: هدفنا المساهمة فى الترويج والتعريف بالمواقع الأثرية المنتشرة فى جميع المحافظات

إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، قالت فى كلمتها إن مشروع وزارتى الثقافة والسياحة والآثار بالتعاون مع المحافظات يظهر صورة لتكاتف مؤسسات الدولة المصرية، وتابعت أن استثمار القوى الناعمة فى الترويج للمعالم الأثرية والتاريخية على مستوى الجمهورية انطلق عام 2020 بمهرجان دندرة بقنا أعقبه مهرجان بمعبد أبيدوس بسوهاج ثم مهرجان تل بسطة بالشرقية، واليوم نصل إلى مدينة السويس، إحدى بوابات مصر الشرقية، التى لها مكانة خاصة لدى كافة المصريين، وأوضحت أن وزارة الثقافة تسعى من خلال فعالياتها المتعددة بالتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات إلى تنفيذ أحد محاور استراتيجيتها فى خطة التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، التى ترمى إلى تحقيق العدالة الثقافية لأبناء الوطن، وكذلك المساهمة فى الترويج والتعريف بالمواقع الأثرية الفريدة والمنتشرة فى كافة المحافظات المصرية.