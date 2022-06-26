قبل انطلاق المحاكمة.. تفاصيل مقتل نيرة أشرف «التحريات وأقوال المتهم والشهود»

قبل مقتلها بساعات، كانت نيرة أشرف طالبة المنصورة قد قضت ليلة طبيعية مع أسرتها، حيث تناولت وجبة العشاء وأعدت حقيبتها استعدادًا لأداء الإمتحان في اليوم التالي، كما صرح والدها، لكن القدر رتب لها مصيرا آخر لقته على يد زميلها بكلية الأداب جامعة المنصورة وسط ذهول المارة، والذي قرر أن ينهي حياتها انتقامًا منها لرفضها الزواج منه.. وتشهد اليوم محكمة جنايات المنصورة أولى جلسات محاكمة المتهم.

التخطيط للجريمة قبل 20 يوما

أمام بوابة توشكي بجامعة المنصورة، قرر زميل نيرة يوم الأثنين الماضي أن يُنهي حياتها دون تراجع للحظة واحد، فأشترى «سلاح أبيض» قبل تنفيذ الجريمة بحوالي 20 يومًا، وفقًا لنص التحقيقات، والذي أكد بها أيضًا أستهدافه مناطق قاتلة بالجسد، كما شرع في فصل رأسها عن جسدها لولا تدخل الأهالي ونقلها لمستشفى المنصورة الدولي إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة سريًعا.

وأثناء ذلك تمكن الأهالي من ظبط المتهم وتعدى عليه بعض طلاب الجامعة بالضرب، حتى تحركت أجهزة الشرطة إلى مكان الحادث.. ليتضح بعد ذلك أن نيرة طالبة بقسم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة المنصورة، من مدينة المحلة بمحافظة الغربية، وأن زميلها «محمد ع. م.» الذي لقيت مصرعها على يده من مدينة المحلة أيضاً، طالب في الفرقة الرابعة بقسم اللغات الشرقية «لغة عبرية» بنفس الكلية.

مشادة كلامية قبل طعن نيرة

وكشف تحريات أجهزة البحث الجنائي بالواقعة، أن مشادة كلامية وقعت بين نيرة وزميلها أمام بوابة الجامعة بسبب رفضها الدخول معه في علاقة عاطفية، ما دفعه لطعنها 3 طعنات أودت بحياتها، وحاول بعدها قتل نفسه إلا أن الأهالي والطلاب تمكنوا من ضبطه، وتم نقله للمستشفى لاستكمال التحقيقات.

ووفقًا لحديث شهود العيان، تبين أن المتهم قبل ارتكابه الجريمة، ركب ميكروباص مع نيرة أشرف متوجهًا إلى الجامعة، رغم أنه لم يكن لديه امتحانات في ذلك اليوم، وعندما أصر أن يجلس بجوارها ويدفع لها الأجرة، رفضت ذلك وأهانته بما حمسه على ارتكاب جريمته بمجرد نزولهما من الميكروباص أمام بوابة جامعة المنصورة.. كما أشارت التحريات إلى أن المتهم سبق له أفتعال مشاكل مع المجني عليها هي وأسرتها منذ عامين.

تحرير عدة محاضر للمتهم من قبل

وقالت والدة نيرة في تصريحات لـ «الوطن» وسط بكائها، إن نيرة كانت ترفض الإرتباط بالقاتل بشدة نظرًا لتصرفاته وتهديده الدائم لها، والذي أعرب عن حبه لها عدة مرات، وكتب منشورات على «فيسبوك» عن مدى تعلقه وحبه لها ما سبّب لها مشكلات في محل إقامتها التابع لقسم شرطة المحلة أول بمدينة المحلة الكبرى، حتى جرى عقد جلسة عرفية وإجبار المتهم على حذف منشوراته، كما قامت أسرة نيرة بتحريرعدة محاضر ضده والتواصل مع أهله، والذي تلخص ردهم في: «أحبسوه إحنا غلبنا معاه، حتى انقطعت العلاقة والتهديدات منذ شهرين».

وبخلاف ذلك الوجه الوحشي الذي ظهر به المتهم بقتل نيرة أشرف، قال أهالي منطقة محلة البرج، في مدينة المحلة الكبرى، مسقط رأسه أن الطالب معروف عنه الإحترام والأخلاق، ولا تظهر عليه أعراض أي خلل نفسي أو سلوك عدواني، كما لم يسعى من قبل لإفتعال أية مشكلات ولذلك تفاجئوا عندما علموا بالواقعة خلال صفحات «فيس بوك».

القاتل لا يتعاطى المخدرات

وكشفت مصادر أمنية عن تولي فريق أمني بقيادة اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية التحقيق مع المتهم، الذي أكد أن المجني عليها هي من دفعته لقتلها بعد إهانتها المتكررة له.. وفي سياق متصل أكد تقرير الطب الشرعي الخاص بتحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات للمتهم من عدمه وبيان إذا كان المتهم كان تحت تأثير المواد المخدرة والكحوليات من عدمه وقت ارتكاب الواقعة، أن جميع التحاليل التي أجريت له سلبية وأنه لا يتعاطى لي نوع من أنواع المواد المخدرة أو الكحوليات.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الأولى لمحاكمة المتهم قيام الأجهزة الأمنية بإحضار المتهم ووضعه بقفص الإتهام، حتى يتم مواجهته بالتهم المنسوبة إليه، وسط ترقب من الرأي العام عما ستؤول إليه تلك القضية في النهاية.