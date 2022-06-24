اعترافات المتهم بقتل نيرة أشرف: اشتريت السلاح قبل تنفيذ الجريمة بـ20 يوما

كشف نص تحقيقات النيابة العامة في واقعة مقتل الطالبة نيرة أشرف «عروس المنصورة»، عن أن المتهم قام بإعداد العدة وبيّت النية والعزم على قتل الطالبة قبلها بمدة، وقال وفقًا لنص التحقيقات: «أنا اشتريت السلاح بعد أول امتحان بأسبوع، وكانت الامتحانات بتاريخ 26-5-2022، وأنا اشتريته في 1-6-2022»، ما يوضح أنه قام بشراء سلاح الجريمة قبل تنفيذها بـ20 يومًا، ثم تحيَّن اللحظة المناسبة لتنفيذ الجريمة.

المتهم: أعرف "نيرة" من سنتين

وجرى توجيه سؤال للمتهم عن وقت بداية علاقته بالمجني عليها، وقال خلال التحقيق إنها بدأت منذ عامين وتحديدا في 2020، وقال إنه قرر التخلص منها في ثالث أيام الامتحانات التي علم بموعدها مسبقاً، ولكنه لم يتمكن من تنفيذ الجريمة في الوقت الذي حدده مسبقا، لكنه عاد ونفذها في اليوم الخامس من الامتحانات، مستخدماً سكيناً، ساعده في ذلك كونه يعمل «طباخ»، وبالتالي يعرف جيدا كيفية استخدام السلاح.

المتهم: حاولت فصل رقبتها عن جسدها لولا تدخل أمن الجامعة

وأضاف أنه استهدف مناطق قاتلة بالجسد وبدأ بتسديد طعنات فيها، ولم يكتف بذلك بل شرع في ذبحها بفصل رقبتها عن جسدها ولولا تدخل الأهالي والأمن الإداري بالجامعة، لنجح في فصل رقبتها عن جسدها بكسين مسنون جيداً كما وصفه المتهم «هو سكين وسلاحه مسنون ولسه جديد وحافظت عليه في جرابه علشان يكون سنه حاد ويساعدني في التنفيذ».

وأشار المتهم إلى أنه استقر على تفيذ الجريمة خلال أيام امتحانات المجني عليها: «كنت خايف يكون معاها حد من أصحابها أو أهلها، ولأن هي كانت عارفة إني مش هسكت، فقلت لازم أطمنها لحد ما أتمكن من تنفيذ اللي أنا عايزه»، لكن في اليوم الثالث من الامتحانات لم يتمكن من تنفيذ الجريمة: «هي خلصت امتحانات ومشيت على طول».