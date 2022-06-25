التعليم تنفي صحة نسب النجاح المنتشرة للمواد غير المضافة للمجموع للثانوية

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، حقيقة النسب المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي عن معدلات النجاح بالمواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية العامة.

التعليم: لم ننته من تصحيح المواد غير المضافة

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الوزارة لم تنته من تصحيح مادة التربية الدينية من الأساس، كما لم تبدأ تصحيح باقي المواد غير المضافة للمجموع وهي التربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء، وكل هذه النسب غير صحيحة.

انتشار نسب نجاح في التربية الدينية والتربية الوطنية عبر السوشيال ميديا

وانتشرت أنباء على مواقع التواصل مفادها، أن وزارة التربية والتعليم انتهت من تصحيح المواد خارج المجموع اليوم، بنسبه نجاح في التربية الدينية 98.5% وفي الاقتصاد والاحصاء 97% وفي التربية الوطنية 99%.