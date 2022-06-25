«إحلال المركبات»: استبدال 250 ألف سيارة في المرحلة الأولى ما بين ملاكي وأجرة

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال المركبات، إن المبادرة انطلقت في يناير 2021 بهدف توفير سيارة جديدة للمواطن موديل العام بدلا من سيارته القديمة التي مر على صنعها أكثر من 20 عاما، لافتا إلى أن المبادرة أطلقت منصة إلكترونية يستفيد المواطن خلالها من التقدم لاستبدال سيارته من خلال إجراءات التسجيل تعتمد على الرقم القومي واختيار السيارة الجديدة من السيارات المعروضة ويحصل على سيارة تعمل بنظام الوقود المزدوج.

المبادرة تشترط مضي 20 عاما على تاريخ صنع السيارة

وأوضح «عوض» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الصدى» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز» أن المبادرة تشترط مضي 20 عاما على تاريخ صنع السيارة، وتم خلال 3 سنوات في المرحلة الأولى من المبادرة إحلال 250 ألف سيارة ما بين الملاكي والأجرة بنوعيه التاكسي والميكروباص، لافتا إلى المبادرة بدأت بـ7 محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس والبحر الأحمر وبورسعيد بما لديها من البنية الأساسية للمبادرة وأهمها توافر عدد مناسب من محطات التموين بالغاز الطبيعي يتناسب مع عدد السيارات التي جرى إحلالها.

تكليفات رئاسية بتوسيع المشاركة في المبادرة القومية

وأشار «عوض» إلى أن هناك تكليفات رئاسية بتوسيع المشاركة في المبادرة القومية وجرى منذ أيام تجهيز باقي المحافظات بالبنية التحتية لتوسيع قاعدة المشاركة، وانضمت الأقصر وأسوان وشرم الشيخ إلى المبادرة منذ أيام.