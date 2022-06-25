سعر ومواصفات أرخص سيارتين في مبادرة إحلال السيارات: الفائدة 3%

أعلنت مبادرة إحلال السيارات التابعة لوزارة المالية، أسعار السيارات المشتركة في مبادرة إحلال السيارات، والتي يتم تقسيطها لمدة من 7 إلى 10 سنوات بفائدة 3%، وجاء في جدول أسعار السيارات المشتركة في مبادرة إحلال السيارات، أرخص سيارة بالمبادرة وهي «لادا».

لادا جرانتا أرخص سيارة

Lada Granta الفئة الأولى mt، والتى سجلت سعر 179,100 ألف جنيه.

تأتي مواصفات السيارة لادا جرانتا بانتمائها لفئة السيارات السيدان، فهي مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 98 حصانل، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر.

والسيارة مزودة بناقل حركة رباعي السرعات، إذ تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.4 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات السيارة لادا جرانتا الأبعاد الخارجية

الطول 4268 مم

العرض 1700 مم

الارتفاع 1500 مم

سعة الشنطة الخلفية 480 لترًا

أرخص سيارة في مبادرة إحلال المركبات

واحتل المركز الثاني ضمن أرخص سيارةفي مبادرة إحلال المركبات «شيري أريزو» بسعر 203 آلاف جنيه للفئة الأولى.

ARRIZO MT

وتعتبر السيارة «شيري أريزو 5» من ضمن السيارات السيدان، فهي مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 114 حصانا، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، كما أنّها مزودة بناقل حركة سباعي السرعات، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في مدة تستغرق 11.5 ثانية ويبلغ معدل متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كيلو متر

ومن ضمن مواصفات السيارة شيري أريزو 5 الأبعاد الخارجية

الطول 4572 مم

العرض 1825 مم

الارتفاع 1482 مم

سعة الشنطة الخلفية 340 لترًا

مبادرة إحلال السيارات

وذكرت وزارة المالية، في بيان رسمي لها، أنّ الأسعار المعلنة بتاريخ 15 مايو 2022 شاملة التجهيز بالغاز الطبيعي، والأسعار المعلنة في الجدول مخصوما منها قيمة الحافز الأخضر بنسبة 10% من سعر السيارة الجديدة، وبحد أقصى 22 ألف جنيه.