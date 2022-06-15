4 فئات ممنوعة من الاشتراك في مبادرة إحلال السيارات.. اعرفها

على مدار الشهور القليلة الماضية، كان لمبادرة إحلال السيارات أهمية كبيرة بين الراغبين في استبدال سياراتهم القديمة بأخرى جديدة تعمل بنظام الغاز الطبيعي، إذ يحرص الأشخاص الذين يتمتلكون سيارات مر على صناعتها أكثر من 20 عامًا على الاشتراك في المبادرة، حتى يتمكنوا من الحصول على أخرى جديدة بنظام التقسيط للمبادرة.

ولكن هناك فئات ممنوعة من الاشتراك في المبادرة، ويتساءل الراغبون في الحصول على سيارة عنها، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الفئات الممنوعة من الاشتراك في مبادرة إحلال السيارات، وفق الشروط التي حددتها المبادرة، والموجودة على الموقع الرسمي الخاص بالمبادرة، والتي جاءت كالتالي:

الفئات الممنوعة من الاشتراك في مبادرة إحلال السيارات

- إذا كان سن الشخص الراغب في الاشتراك أقل من 21 عامًا.

- إذا كان الشخص الراغب في الاشتراك في مبادرة إحلال السيارات لا يمتلك رخصة قيادة سارية.

- إذا كان المواطن الراغب في الاشتراك في مبادرة إحلال السيارات لا يرغب في التعهد بسداد المبلغ المستحق على السيارة.

- إذا كان الراغب في الاشتراك في مبادرة إحلال السيارات لا يملك ما يثبت قدرته على سداد المبلغ المستحق على قيمة السيارة.

خطوات الاشتراك في مبادرة إحلال السيارات

- يدخل الراغب في الاشتراك في المبادرة إلى الموقع الرسمي الخاص بالمبادرة من هنـــــــــــا.

- والذهاب إلى الأيقونة الخاصة بالاشتراك والضغط على «الاشتراك في المبادرة».

- ثم يقوم المشترك بإدخال البيانات الخاصة به، والتي تتمثل في «الرقم القومي، تاريخ انتهاء بطاقة الرقم القومي، رقم الموبايل، رقم موبايل إضافي، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف الأرضي، عنوان السكن الحالي، عنوان العمل الحالي، صافي الدخل الشهري، رقم المركبة المراد إحلالها، المحافظة، نوع الترخيص، ماركة المركبة، سنة الصنع، رقم الشاسيه، رقم الموتور».

- ثم يقوم المشترك بالضغط على «إرسال».