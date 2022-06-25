شيماء البرديني: والدة «رقية» لمست قلوبنا.. و«الوطن» أوصلتها لكل بيت مصري

قالت شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إن الطفلة «رقية» مثلت حالة خاصة، بسبب إصابتها بمرض نادر، هو ضمور العضلات الشوكي، وكانت تبحث عن الحقنة الأغلى في العالم، ما استحق تكريس الجهود لمساعدتها، حتى تصبح نقطة تحول فارقة لأمثالها من هؤلاء الأطفال المصابين بالمرض ذاته، «بنتشرف إن الشباب في الوطن لديهم الوعي بالقضايا المهمة التي تستلزم إطلاق حملات لها».

البرديني: الجريدة كثفت النشر عن قضية الطفلة رقية

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، ويذاع على فضائية «DMC»، أن الجريدة كثفت النشر عن حالة الطفلة رقية حتى تصل لكل منزل مصري من أجل التبرع وإنقاذها، «اللي معرفش أهو عرف، واللي مشاركش أهو شارك».

شيماء البرديني: لما شوفنا الطفلة وبراءتها وسمعنا كلام الأم حركت مشاعرنا

وواصلت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»: «زمايلنا في الإسكندرية مروة مرسي وكيرولس مجدي عملوا بث مباشر من منزل الطفلة في المحافظة، وده حرك الكثير من المشاعر لما شوفنا الطفلة وبراءتها وسمعنا كلام الأم، وهي بتتحدث دلوقتي لمست القلوب».

وأوضحت أن والدة الطفلة رقية، وما لمسته بداخل كل مصري، دفعت الجريدة إلى تدشين حملة إنسانية ومهنية أكملت بها الجريدة الطريق حتى تصل حالة الطفلة «رقية» لكل منزل من أجل المشاركة والتبرع لعلاجها، «نسعى إلى أن تتحول تغطية ومتابعة الحالات المماثلة فيما بعد لصندوق كبير لدعم مرضى ضمور العضلات».

وكشفت شيماء البرديني عن إطلاق الجريدة مبادرة كبرى سيتم الإعلان عنها قريبا من المؤسسة، وسيكون الداعم الرئيسي فيها المصريون الذين كان لهم دور البطولة في جمع الأموال التي احتاجتها الطفلة «رقية» للعلاج، «هدفنا ألا يكون هناك طفل مريض تقف حياته على ساعات قليلة يجب أن يحصل خلالها على حقنة صعبة المنال».