محمود الأمين: «الوطن» لا تدخر جهدًا في مساعدة الحالات الإنسانية

قال محمود الأمين، الصحفي بجريدة «الوطن»، إن الجريدة منذ انطلاقها دائما تهتم بالحالات الإنسانية، ولا تدخر أي جهد حتى تستطيع مساعدة جميع المحتاجين عبر التواصل مع الجهات المعنية المختلفة على مستوى الجمهورية.

الأمين: نجحنا في جمع 40 مليون جنيه ثمن حقنة رقية

وأضاف «الأمين»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي على قناة «DMC»، أن الجريدة حصلت على كثير من الاستجابات حيال القضايا الإنسانية التي تنشر عنها، وكان آخرها الحملة التي أطلقتها لمساعدة الطفلة «رقية» في الحصول على حقنة سعرها 40 مليون جنيه.

الأمين: يجب أن تكون للشركات العاملة في مصر مسؤولية مجتمعية

واستطرد: «كل اللي بيتابع واللي مش بيقدر يشارك بالمال كان بيقوم بالشير ويجتهد في كل مكان ومنصات السوشيال ميديا لإنقاذ الطفلة رقية، وحلمي إن كل الشركات الموجودة في مصر يكون لديها مسؤولية مجتمعيه لمساعدة مثل تلك الحالات، خاصة ضمور العضلات».

وعلى مدار الأيام الماضية، شغلت الطفلة رقية محمد رضا سليمان، الرأي العام، بعد إصابتها بمرض ضمور العضلات، وحاجتها إلى العلاج بحقنة تكلفتها 40 مليون جنيه، وتصدر هاشتاج «انقذوا رقية» منصات التواصل الاجتماعي، في إطار حملة جمع التبرعات لتكاليف علاجها من مرض ضمور العضلات الشوكي.

كما أعلنت أسرتها وجيرانها تنظيم حملات في مسقط رأس جدها في قرية من قرى مركز كوم حمادة بالبحيرة، ومنطقة عزبة سكينة بالإسكندرية مسقط رأسها ورأس أبيها، بخلاف فتح حسابات للتبرع بالبنوك المصرية تخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، ليتمكن الحساب من جمع 1.5 مليون جنيه في الأيام الثلاثة الأولى، بعد نشر قصتها في جريدة «الوطن».