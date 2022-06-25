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مصطفى حجاج يطرح أغنيته الجديدة «حب مين» الجمعة المقبلة

كتب:

محمود الرفاعى
11:56 م | السبت 25 يونيو 2022
مصطفى حجاج

مصطفى حجاج

شارك النجم مصطفى حجاج، مقطع فيديو جمعه بالمنتج ومهندس الصوت هاني محروس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يكشف من خلاله عن موعد طرح أغنيته الجديدة «حب مين».

تفاصيل أغنية حب مين

أغنية «حب مين» من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي وسام عبد المنعم وهندسة صوتية هاني محروس، ومن المقرر طرحها يوم الجمعة المقبل ليفتتح بها حجاج أغنياته في موسم صيف 2022.

ويتواجد «حجاج» داخل الأستوديو بشكل شبه يومي برفقة مهندس الصوت والمنتج هاني محروس، لتسجيل عدد من الأغنيات المقرر طرحها بشكل متتالي خلال الفترة المقبلة.

نجاح ألبوم «ياباي»

جدير بالذكر أن مصطفى حجاج طرح مؤخرًا ألبومه الغنائي الجديد «ياباي»، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، والمنصات الغنائية الإلكترونية.

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