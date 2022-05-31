بكاء والدة مصطفى حجاج أثناء استلامه تكريم أفضل مطرب شاب

حرصت والدة النجم مصطفى حجاج، على حضور حفل جوائز الميما، الذي أقيم الأيام الماضية، وتعتبر هذه المرة، الأولى التي حضرت فيها والدته حفل تكريم أو مناسبة له.

كلمة مصطفى حجاج لوالدته

شارك مصطفى حجاج مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خلال تسلمه جائزة أفضل مطرب شاب، ضمن حفل توزيع جوائز الميما برفقة والدته، وعلق قائلا: «أمي سر سعادتي في الدنيا، نصيبي وقسمتي اللي بجد، وكل الفضل للي وصلت ليه ده كان بفضل دعاكي ليا».

ووجه حجاج الشكر لجمهوره قائلا: «شكرا للجمهور العظيم اللي وصلني للمكان ده، ويا رب أفضل عند حسن ظنكم، ما جعل والدته تبكي أثناء كلام مصطفى عنها».

أغنية مصطفى حجاج الجديدة

جدير بالذكر، أن النجم مصطفى حجاج يستعد لطرح أغنية جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة، على طريقة الـ«سنجل» ليفتتح بها أغنياته في موسم صيف 2022.

ويتواجد «حجاج» داخل الاستوديو بشكل شبه يومي، برفقة مهندس الصوت والمنتج هاني محروس، من أجل تسجيل عدد من الأغنيات، واختيار الأخرى لطرحها بشكل متتالي، خلال الفترة المقبلة، حيث يضع في الوقت الحالي اللمسات النهائية على أغنية جديدة، من المقرر الكشف عنها خلال الفترة القليلة المقبلة.

وطرح مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية بعنوان «سنين»، ضمن أغنيات ألبومه الغنائي الجديد «ياباي»، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، والمنصات الغنائية الإلكترونية. وتعاون مصطفى حجاج في أغنية «سنين» مع كل من الشاعر الغنائي باسم عادل، والملحن محمد الصاوي، والموزع الموسيقي يحيى يوسف، ومهندس الصوت هاني محروس، ووتريات يحيى يوسف وحسن سعيد، وعازف الإيقاع أحمد عيادي وتم تسجيل الأغنية داخل ستوديو «إم ساوند 1».