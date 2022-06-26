هيفاء وهبي تتألق بالأسود في أحدث سيشن تصوير: حب أكثر.. وقلق أقل (صور)

نشرت الفنانة هيفاء وهبي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، أحدث سيشن تصوير الذي تألقت خلاله باللون الأسود.

إطلالة شبابية لهيفاء وهبي

وعلقت هيفاء وهبي علي الصور قائلة: «حب أكتر، وقلق أقل»، وأثنى جمهور ومتابعي هيفاء وهبي على إطلالتها الشبابية الجذابة.

هيفاء وهبي وكليب «تيجي تيجي»

وتستعد المطربة اللبنانية هيفاء وهبي لطرح كليبها الغنائي الجديد «تيجي‬⁩ تيجي»، الذي انتهت من تصويره منذ أيام قليلة في لبنان، الذي روّجت له هيفاء في مايو الماضي، نشرت هيفاء وهبي ‬⁩صورة لها من كواليس تحضيرات تصوير فيديو كليبها الجديد «تيجي‬⁩ تيجي» عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وعلقت:«رقص.. رقص.. رقص».

واستغرق تصوير الكليب عدة أيام في لبنان، إذ تدربت على عدد من المشاهد الاستعراضية بمشاركة عددا من الراقصين معها، وحرصت هيفاء على مشاركة جمهورها صور من كواليس تصوير الكليب عبر حساباتها على السوشيال ميديا.