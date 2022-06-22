هيفاء وهبي تثير الجدل بصورها داخل المطبخ.. «أومال الصالون شكله إيه؟»

نشرت الفنانة هيفاء وهبي مجموعة صور لها من داخل المطبخ الخاص بمنزلها، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وارتدت خلالها فستانًا طويلًا مكشوفًا وحذاء منزليا «شِبشب» وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، وبجوارها كوب لمشروب دافئ.

متابعون يتغزلون في أناقة هيفاء وهبي وجمال مطبخها

وعلقّت هيفاء وهبي على صورها داخل منزلها عبر حسابها بـ«إنستجرام»، واصفة إياها باللحظات داخل المطبخ، الذي بدا عليه الفخامة، واختيار الألوان الزاهية.

وحرص عدد كبير من متابعيها على إبداء إعجابهم بـ جمال هيفاء وهبي، وبـ مطبخ منزلها، وعلق لها متابع بأن هذا المطبخ سيكون المفضل بالنسبة له، ومنحها آخر لقب «شيف هيفاء»، وأشاد الكثيرون برقي مطبخها لذلك تبادلوا التعليق الساخر بـ«أومال الصالون شكله إيه؟».

وصل عدد متابعيها على «إنستجرام» إلى 10 ملايين

واحتفلت هيفاء وهبي، في الساعات الماضية بوصول عدد متابعيها على «إنستجرام» لـ10 ملايين متابع، موجهة لهم قبلة طبعتها على يديها بأحمر الشفاه.

وكانت هيفاء وهبي من أول المهنئين لنجم هوليوود جوني ديب، بانتصاره في قضية آمبر هيرد التي تم حسمها لصالحه، من خلال نشر مقطع فيديو يجمعهما وقولها له: «مبروك يا صديقي».