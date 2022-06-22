رئيس التحرير

محمود مسلم

هيفاء وهبي تعلق على فوز فريق لبناني بالباز الذهبي في جوت تالنت الأمريكي

كتب:

هبة أمين
05:39 م | الأربعاء 22 يونيو 2022
هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

عبرت الفنانة هيفاء وهبي، عن سعادتها لفوز فريق لبناني في مسابقة أمريكا جوت تالنت، بالباز الذهبي، وحصد الفريق الذي يتكون من فتيات فقط، على إجماع لجنة التحكيم، وذلك عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر.

فريق فتيات لبناني يفزن بالباز الذهبي في أمريكا جوت تالنت

ونشرت هيفاء وهبي، مقطع فيديو، يظهر موهبة الفتيات في المسابقة الأمريكية الأشهر على مستوى العالم، وتقديمهن إحدى أصعب وأفضل الرقصات، وارتدائهن اللون الأسود، وتميزن بإطلالة رائعة.

هيفاء وهبي عن الفريق اللبناني: الأفضل

وعلقت هيفاء وهبي على مقطع الفيديو، عبر حسابها على تويتر، بقولها: أنهم يستحقون بكل تأكيد الفوز عن جدارة لأدائهم الرائع والأفضل.

وتصدرت هيفاء وهبي، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بعد الفوتوسيشن الذي خضعت له من داخل مطبخها الذي تميز بالفخامة والرقي، بخلاف إطلالتها الراقية.

اقرأ المزيد:

هيفاء وهبي تثير الجدل بصورها داخل المطبخ.. «أومال الصالون شكله إيه؟»

هيفاء وهبي ترد على رسالة شيرين عبدالوهاب لها: وحشتيني أكتر

بنت هيفاء وهبي تتصدر التريند بسبب «فوتوسيشن».. «بقت شبه مامتها»

هيفاء وهبي تتألق بلوك «بمبي» خطف أنظار معجبيها.. إطلالة تشبه الأميرات «صور»

مصري يبهر لجنة تحكيم «أمريكا جوت تالنت»: بيعزف غلط لكن بيطلع فن حلو

مصري فشل في الناي فتفوق في «أمريكا جوت تالنت» بآلة الريكوردر «فيديو»

بالفيديو| ضرير ويعاني من التوحد يبهر لجنة تحكيم "أمريكا جوت تالنت"
بقلم هبة أمين