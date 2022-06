هيفاء وهبي تعلق على فوز فريق لبناني بالباز الذهبي في جوت تالنت الأمريكي

عبرت الفنانة هيفاء وهبي، عن سعادتها لفوز فريق لبناني في مسابقة أمريكا جوت تالنت، بالباز الذهبي، وحصد الفريق الذي يتكون من فتيات فقط، على إجماع لجنة التحكيم، وذلك عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر.

ونشرت هيفاء وهبي، مقطع فيديو، يظهر موهبة الفتيات في المسابقة الأمريكية الأشهر على مستوى العالم، وتقديمهن إحدى أصعب وأفضل الرقصات، وارتدائهن اللون الأسود، وتميزن بإطلالة رائعة.

Couldn't be prouder of you Nadim and the girls

That’s was absolutely magnicifient and jaw dropping. So well deserved #GoldenBuzzer #Mayyas https://t.co/qw0TX94wCE