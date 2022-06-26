1000 مشروع وأول كورنيش داخل قرية.. آخر مستجدات «حياة كريمة» بالغربية

كشف الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، آخر مستجدات مشروع «حياة كريمة» في قرى المحافظة، إذ ذكر أنه جاري تنفيذ 1000 مشروع بتكلفة 4.5 مليار جنيه في القرى التابعة لمبادرة حياة كريمة من أجل توفير كل مقومات الحياة للمواطنين، فضلًا عن أنه تم الانتهاء من توصيل الـ 5 مرافق لقرى حياة كريمة وهي الكهرباء والماء والغاز والصرف والإنترنت، كما تم الانتهاء من تنفيذ المدارس ومشروعات المياه، ونسب التنفيذ في باقي المشروعات بلغت 61%.

تم الانتهاء من تنفيذ المدارس ومشروعات المياه

وأضاف «رحمي»، خلال تصريحات تليفزيونية، منذ قليل، أنه يتم إنشاء أول شاطئ في قرية، إذ جاري العمل على إنشاء كورنيش قرية نهطاي، إذ تم إعداده على أعلى مستوى من الكفاءة، فضلًا عن زيادة عدد المدارس لتخفيف كثافة الفصول من بضع وستين طالبًا وطالبة، إلى نحو 40 طالبًا في الفصل الواحد، والاكتفاء بالفترة الصباحية فقط، مؤكدًا أن هناك 4 مراكز بمحافظة الغربية ستشملها المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة وهي بسيون وكفر الزيات وقطور والمحلة

4 مراكز بمحافظة الغربية ستشملها المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة

وأوضح محافظ الغربية، أن كافة مؤسسات الدولة في حالة حراك بمركز زفتى مثل صندوق مكافحة الإدمان والمجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي وغيرها لتوفير الخدمات للمواطنين، وتهدف المبادرة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان «حياة كريمة» لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.