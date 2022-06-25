محافظ الغربية: ننفذ 1000 مشروع ضمن حياة كريمة بتكلفة 4.5 مليار جنيه

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرا، للمحافظة تم فيها اطلاعه على المشروعات القومية الكبرى التي تدشنها المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة وتوفير حياة أفضل للمصريين، موضحًا: «لأول مرة بقي فيه كورنيش لإحدى قرى حياة كريمة».

599 ألف مواطن بزفتى يستفيدون من حياة كريمة

وأضاف «رحمي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، على فضائية «الحياة»، أن المبادرة تعمل حاليا على تنفيذ ما يقرب من 1000 مشروع بالمحافظة، بتكلفة وصلت لـ4.5 مليار جنيه، وبلغت نسب التنفيذ للمشروعات 61% مما كان مستهدفا.

وأشار إلى أنه جرى تنفيذ 140 مشروعًا للصرف الصحي بالمحافظة بنسب تنفيذ وصلت لـ71.5%، كما توجد متابعة دائمة من قبل مستشار رئيس الجمهورية للمبادرة وتطوير أعمالها، متابعا: «599 ألف مواطن بمركز زفتي استفادوا من مبادرة حياة كريمة».

وأوضح أن العمل يجري حاليًا على الانتهاء من 108 مشروعات للكهرباء بنسبة تنفيذ وصلت لـ57.9%، ويتم الانتهاء من تلك الأعمال في 30 سبتمبر المقبل، كما يتم تنفيذ 55 مشروع غاز طبيعي، بنسب تنفيذ وصلت لـ47.3%، و54 مشروعا في قطاع الاتصالات، بنسبة تنفيذ وصلت لـ14.7%، وتنتهي 21 يوليو المقبل.

انتهاء مشروعات الصرف الصحي بالغربية 30 أغسطس

وأكد أنه يتم العمل حاليا على 127 مشروعًا لمياه الشرب بنسبة تنفيذ 98.7%، مع استهداف 30 أغسطس لانتهاء تلك المشروعات.