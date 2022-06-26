نقيب صيادلة القاهرة: تجار المخدرات يستخدمون مبيدات حشرية وبودرة صراصير

فجر الدكتور محمد الشيخ عضو مجلس الشيوخ ونقيب صيادلة القاهرة، مفاجأة عن معامل تصنيع المخدرات التقليدية، قائلا «شقق صغيرة وأجهزة يتم تكهينها من مصانع أدوية وتباع في السبتية، وتجار المخدرات يضيفون مواد حشرية وبودرة صراصير على المخدرات حتى تزيد الكمية ويعظم العائد»، لافتا إلى أن المخدرات التخليقية تدمر خلايا المخ والجهاز العصبي وتسبب أضراراً بالغة للكبد.

مواد كيميائية تضاف للمخدرات في مصانع أولية

وأوضح الدكتور محمد الشيخ عضو مجلس الشيوخ، خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن المخدرات التخليقية التي تتم داخل معامل عبر تفاعلات كيميائية أولية يضاف عليها مواد كيميائية بهدف تعظيم الكمية وزيادة الربح والمواد المضافة مع الاصلية لها تأثيرات تشبه المخدرات الطبيعية، لافتا إلى أن أن مشكلتها الكبيرة أنها لها تأثير مدمر على خلايا المخ وقد تصل في بعض الأحيان إلى تحول المتعاطي لزومبي عبر سعادة بالغة في تنفيذ التصرفات والفخر بها.

أضرار تلك المخدرات التخليقية

وأكد «الشيخ » أن من أهم أضرار تلك المخدرات التخليقية أنها تسبب شكا للمتعاطي في كل من حوله وأقرب الناس له، الأمر الذي يدفعه لارتكاب جرائم عنف رهيبة مثل من يقوم بقتل أسرته وأطفاله، لافتا إلى أن مادة (الأمفيتامين) الكيميائية، هي قديمة جديدة وازدهر استخدامه بشكل كبير في الحرب العالمية الأولى حين طلبت ألمانيا النازية من عملائها صناعة منشط بكميات كبيرة، لتحسين أداء الجنود والجيوش في الحروب بشكل يمكنهم من هزيمة الأعداء.

وتستخدم تلك المادة بحسب قوله اليوم في إطار نشر نوع جديد من المخدرات والتي يعتبر تصنيعها غير مكلف يتم داخل شقق ومعامل منزلية رخيصة الثمن عبر أجهزة من مصانع أدوية يتم تكهينها حيث يتم بيعها في منطقة السبتية لتستخدم في تصنيع «المخدرات التقليدية»، كاشفاً أن تجار المخدرات يضيفون على تلك المركبات مبيدات حشرات وبدورة صراصير لتعظيم الكمية المستخرجة وعائد الربح قائلاً: «ده تأثيره مدمر لخلايا المخ والجهاز العصبي ويفشل الكبد في تسريب السموم».