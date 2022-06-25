لميس الحديدي تحذر من المخدرات التخليقية: تحول الفرد لشخصية شديدة العنف

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن هناك رصدا لزيادة جرائم العنف التي تبدو غريبة على المجتمع المصري رغم أنها موجودة في كل العالم، معقبة: «لكن الوقوف على أسباب ودوافع ذلك أمر مهم لفهم كيف يصل الإنسان إلى درجة الإحباط التي تجعله عنيفا وقد يقضي على حياته أو حياة غيره».

وأضافت الحديدي، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة» على قناة on، أن مسببات العنف كثيرة وجزء منها هو المخدرات، وهناك أنواع جديدة منها وهي المخدرات التخليقية أو الصناعية وهي مرعبة في تأثيرها، حيث تحول المتعاطي من شخص عادي إلى مرتكب أعمال عنف.

لميس الحديدي: كنا بنشوف المدمن التقليدي انطوائي

وتابعت الإعلامية: «زمان وفي الأفلام كنا بنشوف المدمن التقليدي شخص انطوائي مبتعد عن الآخرين مكتئب وقد يلجأ إلى العنف إذا احتاج للمال لكن ما نراه الآن من تلك الأنواع الجديدة أنها تحول الفرد لشخصية شديدة العنف حيث يشعر بالقوة المفرطة زي الشابو والأيس وهي مخدرات جديدة صناعية مش زي الحشيش أو الأفيون مستخرجة من نبات»، لافتة إلى أن خطورة المواد المخدرة المخلقة أنها تحول الإنسان المتعاطي بعد تدمير جهازه العصبي إلى مرتكب عمليات عنف مفرطة.

وأشارت لميس الحديدي إلى أن الوقوف أمام هذه الأنواع وتأثيرها على حياة الناس وسلوكهم مهم للغاية، وخاصة أن علاجها صعب.

لميس الحديدي توجه رسالة للشباب

ووجهت رسالة تحذيرية للشباب قائلة: «اوعى حد يقولك لك تعالى جرب حاجة وتروح، ده أحد أسباب العنف لكن هناك أسباب أخرى تؤدي للعنف أو الانتحار ولها حديث آخر».