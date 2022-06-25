«نعمة» في دعوى طلاق: «أنا راجل البيت.. بياخد المصروف مني علشان المخدرات»

بين عشرات الحكايات التي ترويها النساء على أعتاب المحاكم، حكت «نعمة. م» قصتها لـ«الوطن» بطريقة يغلب عليها السخرية: «أزعل على إيه ده بياخد المصروف مني زي عياله»، مشيرة إلى أنها تحملت هذا الوضع لمدة 10 سنوات حتى فاض بها الكيل من تصرفاته، فقررت أن تخرج عن صمتها وتتخلص من حياتها البائسة معه، وتلجأ لمحكمة الأسرة وتقيم ضده دعوى طلاق للضرر.

طلاق بعد 12 سنة حب

وبكلمات يغلب عليها القهر، تحدثت الزوجة الثلاثينية عن فترة تعارفهما، وقالت إنها قابلته قبل 12 عامًا خلال عملها في أحد المصانع، وبعد تعارفهما تبادلا الإعجاب، ووعدها بالزواج لكنه بعد ذلك تحجّج بظروفه المادية، وحينها كانت غارقة في حبه، فوعدته بمساعدته في تجهيزات الزواج، وحددا موعدًا لمقابلة عائلتها، وبعد فترة ذهب لخطوبتها، ووافق الأهل بعد شد وجذب.

فكرت في الانفصال من الأسبوع الأول

وتذكرت نعمة خلال حديثها أنها ساعدته في الكثير من تجهيزات الزواج، وشقة الزوجية من راتبها، وبعد عام ونصف العام من الخطبة تمت الزيجة، وانتقلت للعيش معه في عش الزوجية الذي بنته بنفسها، ليظهر وجهه الثاني أمامها منذ ليلة الزواج الأولى، جعلها تكره حياتها وتفكر في الانفصال عنه منذ الأسبوع الأول، اكتشفت أنه مدمن على تعاطي المخدرات ولا يمكنه العيش بدونها، وحينها تيقنت أنه كان يصرف عليها أمواله، لذلك كان يستغلها باسم الحب.

نعمة: أنا راجل البيت

«من أول الجوازة وانا اللي باصرف وحتى لما حملت أنا اللي بقيت راجل البيت، ولما اشتكيت منه لأهله بقي يضربني ويمنع عني وعن ابنه الفلوس».

وأكدت أنها منذ بداية الزواج وهي تحاول أن تصلح من حاله حتى لا تهدم منزلها، وبعد فترة ترك العمل وأوهمها أنه طرد، وعندما حاولت أن تعيده للعمل وتتوسط له، عرفت أنه طرد من العمل بسبب تعاطيه للمخدرات، ولأنه يقود السيارة وهو تحت تأثيرها.

نعمة: باصرف عليه زي العيال

وبصوت تغلب عليه نبرة السخرية، قالت نعمة لـالوطن: «ده بياخد مني المصروف زي عياله، وبيشتري به مخدرات وأنا راجل البيت من يوم ما اتجوزته وأنا اللي بصرف عليه، وهو حتى لو اشتغل بيصرف على الحشيش والبرشام، وحاولت كتير إني أغير حاله علشان عياله، بس مش باشوف منه غير الضرب والإهانة وقلة القيمة وأنا اللي شقيانة».

دعوى طلاق بعد 10 سنوات و3 أطفال

وأنهت الزوجة الثلاثينية حديثها قبل أن ينادي الحاجب على دعواها لتدخل للمثول أمام قاضي محكمة الأسرة، بأنها عاشت معه لمدة 10 سنوات وأنجبت منه 3 أطفال «ولدين وبنت» وتحملت الكثير، لكنها لم تعد تتحمل الحياة معه، لذا قررت أن تلجأ لمحكمة الأسرة بالدقي، وأقامت ضده دعوى طلاق للضرر حملت 1012 أحوال شخصية.