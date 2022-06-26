نجل محمد ثروت يكشف تطورات حالة والده الصحية: «الخير اللي عمله اترد له»

كشف أحمد نجل الفنان محمد ثروت، تطورات حالة والده الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب.

ورغم أن أحمد ثروت لم يكن بجانب والده خلال إجراء العملية بسبب إصابته بفيروس كورونا إلا أنه حرص على طمأنة جمهور والده عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلا: «أول مرة معرفش أكون جنبك وده شيء صعب بالنسبة لي بسبب إصابتي بكورونا.. بس الدنيا كلها بتدعيلك وكل الخير اللي أنت سعيت فيه وزعته من زمان بيترد لك في الدعاء من محبيك».

وأضاف أحمد: «الحمد لله ربنا استجاب لدعواتهم، ألف حمدا لله على سلامتك، وربنا يتم شفاك على خير يا أبو قلب كبير».