‎الفنان محمد ثروت يجري عملية جراحية في القلب

أجرى الفنان الكبير صوت مصر محمد ثروت، صباح اليوم، عملية جراحية في القلب، بأحد مستشفيات القاهرة.

تقديم محمد ثروت العديد من الأعمال الخيرية

‎وحرص الفنان محمد ثروت على تقديم العديد من الأعمال الخيرية في إطار رؤيته الإنسانية، حيث أسس مؤسسة ثروت الخيرية منذ 25 عاما، ودار محمد ثروت لرعاية الأيتام، بهدف توفير إقامة كاملة ورعاية اجتماعية وثقافية وتعليمة للأطفال، كما أطلقت المؤسسة الخيرية مبادرة «سلامة قلبك» والتي تقوم بالكشف المبكر عن العيوب الخلقية بالقلب للأطفال حديثي الولادة، وتدعم المؤسسة مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري في محافظات القاهرة الغربية والمنوفية وأسوان وأيضا مشروع كتائب التعمير لتوفير فرص عمل لشباب في مجال الزراعة المكشوفة في أراضي سيناء - القنطرة شرق.

‎وتقدم المؤسسة الخيرية التي أطلقها محمد ثروت، كل الخدمات الطبية بالمجان وتوفير عيادات متنقلة وبجودة طبية عالية للأهالي في الريف المصري وغير القادرين.