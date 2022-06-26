مقتل 3 أشخاص على الأقل جراء قصف صاروخي روسي على غربي أوكرانيا

قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 4 آخرين، بينهم اثنان في حالة خطرة قصف صاروخي روسي، على ورشة لتصليح السيارات ومغسلة سيارات في بلدة «سارني» بمنطقة ريفني الواقعة غربي أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

قتال بين قوات أوكرانية خاصة والجيش الروسي في «سيفيرودونيتسك»

من جانبه، أشار مستشار للرئيس الأوكراني، فولدويمير زيلينسكي، إلى قتال بين قوات أوكرانية خاصة والجيش الروسي في مدينة «سيفيرودونيتسك» الواقعة شرقي البلاد، مضيفا أن قوات أوكرانية خاصة لا زالت في المدينة.

من جانبها، قالت وكالة أنباء «تاس» الروسية، إن قصفا أوكرانيا أوقف عملية الإجلاء من منشأة «سيفيرودونيتسك» الكيماوية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، عن مصادر أن وحدات من القوات الخاصة «الكوماندوس» لعدد من دول حلف شمال الأطلسي «الناتو»، بريطانيا وفرنسا وكندا وليتوانيا،، بالإضافة إلى موظفين في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي أيه» يقومون بتنسيق الاستخبارات وإمدادات الأسلحة، ويدربون القوات الأوكرانية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تعهد في وقت سابق، بضمانات للبنك الدولي بقيمة 525 مليون دولار لـ أوكرانيا، فيما أشارت الحكومة الألمانية، إلى أن مجموعة السبع، التي تضم في عضويتها إلى جانب ألمانيا كل من «فرنسا-بريطانيا-إيطاليا-اليابان-كندا-الولايات المتحدة الأمريكية» ستؤكد على وحدة موقفها تجاه «كييف».

وسائل إعلام: مجموعة السبع ستتفق على حظر استيراد الذهب الجديد من روسيا

بدوره، قال مصدر مطلع، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظراءه في مجموعة السبع، سيتفقون، بعد غد الثلاثاء، على حظر استيراد الذهب الجديد من روسيا، موضحا لوكالة «رويترز» للأنباء، أن وزارة الخزانة الأمريكية، ستصدر قرارا بحظر استيراد الذهب الجديد إلى الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى زيادة عزل «موسكو» عن الاقتصاد العالمي من خلال منع مشاركتها في سوق الذهب، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

اكتشاف طرد مشبوه قبل وقت قصير من انعقاد قمة مجموعة السبع

وكان طرد مشبوه تم اكتشافه قبل وقت قصير من انعقاد قمة مجموعة السبع في «جارمش بارتنكيرشن» الواقعة جنوب شرقي ألمانيا، أثار المخاوف قبل فحصه والتوصل إلى أنه بلا ضرر.

وقالت الشرطة الألمانية، إن القوات الخاصة فحصت الجسم المريب الذي تبين أنه غير متفجر، مشيرة إلى عدم معرفتها من أين جاء الطرد، وفقا لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية.

بدورها، قررت لجنة «حالات الطوارئ» في مولدوفا في اجتماع، أمس السبت، رفع الحظر المفروض على تصدير القمح والدقيق من الجمهورية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.