مسؤول أوكراني: القوات الروسية تسيطر على مدينة سيفيرودونيتسك بالكامل 

قال مسؤول محلي أوكراني، اليوم السبت، إن القوات الروسية تسيطر على مدينة سيفيرودونيتسك بالكامل، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

أوامر بالانسحاب من سيفيرو دونيتسك

وفي وقت سابق، تلقت القوات الأوكرانية أوامر بالانسحاب من سيفيرو دونيتسك، وفقًا لمسؤول إقليمي كبير، وشهدت المدينة قصفًا استمر لأسابيع.

وتحاول القوات الروسية السيطرة الكاملة على المنطقة، ويكون الانسحاب الأوكراني مهمًا لأنه يترك كل لوهانسك تحت السيطرة الروسية باستثناء مدينة ليسيتشانسك.

السيطرة على لوهانسيك أولوية رئيسية لـ«بوتين»

وتعتبر لوهانسيك، وهي منطقة تتحدث الروسية بشكل رئيسي في شرق أوكرانيا، أولوية رئيسية للرئيس فلاديمير بوتين، جنبًا إلى جنب مع منطقة دونيتسك التي تشكل ما يعرف بشكل جماعي باسم دونباس «منطقة صناعية كبيرة كانت محور حركة انفصالية مدعومة من روسيا منذ عام 2014».