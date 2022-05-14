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مجموعة السبع تدعو إلى فرض عقوبات على قطاعات حيوية بروسيا

كتب:

محمد عزالدين
02:14 م | السبت 14 مايو 2022
مجموعة السبع

مجموعة السبع

عرضت فضائية «EXTRA NEWS» خبرا عاجلا، حيث دعت مجموعة السبع إلى فرض عقوبات إضافية على قطاعات حيوية داخل الاقتصاد الروسي.

روسيا: إسقاط 13 طائرة أوكرانية مسيرة

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي عن سير العملية العسكرية، أن وسائط الدفاع الجوي الروسية أسقطت 13 طائرة أوكرانية مسيرة، واحدة منها من طراز بيرقدار، كما تم اعتراض 3 قذائف صاروخية أطلقت من راجمات «سميرتش» في منطقة خاركوف.

تدمير 18 مركز قيادة عسكري أوكراني

كما دمرت القوات الصاروخية والمدفعية الروسية 18 مركز قيادة عسكري أوكراني، و543 نقطة تجمع عسكرية ومستودع ذخيرة بالقرب من قرية ليوبوميروفكا، بمنطقة خيرسون، بالإضافة إلى 23 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

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