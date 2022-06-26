أمير قطر ضيف شرف افتتاح دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في الجزائر

شهدت عدة من الدول العربية خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث هامة كان من أهمهما زيارة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي إلى المملكة العربية السعودية، ولقائه بولي العهد محمد بن سلمان، فيما بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في مدينة «وهران» مع أمير قطر، تميم بن حمد، علاقات التعاون بين «الجزائر» و«الدوحة».

واستقبل ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، محمد بن سلمان في «مطار الملك عبدالعزيز الدولي» بمدينة «جدة»، رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مساء أمس السبت، فيما عقد المسؤولان، جلسة مباحثات رسمية، في الديوان الملكي بقصر السلام.

«بن سلمان» يبحث مع «الكاظمي» سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

وبحث بن سلمان مع الكاظمي سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وجهود ترسيخ التهدئة في المنطقة، وأوضح المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن الجانبان، بحثا خلال اللقاء أهمية تطوير العلاقات بين العراق والسعودية، وبما يحقق مصالح شعبي البلدين الشقيقين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وناقش الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية، وجهود ترسيخ السلام في المنطقة، كما أكد بن سلمان والكاظمي، على تدعيم التكامل الاقتصادي، والتعاون البيني.

كما أكد ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء العراقي، على دور «بغداد» البارز في تقريب وجهات النظر بالمنطقة، فيما نشرت وكالة «واس» السعودية، صورا للقاء بين بن سلمان ومصطفى الكاظمي.

بدوره، قلد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان في جدة، قائد الجيش الباكستاني الفريق أول ركن قمر جاويد باجوا، «وسام الملك عبد العزيز» من الدرجة الممتازة تقديرا لجهوده المميزة في توطيد وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك وتطوير العلاقات بين البلدين.

واستعرض بن سلمان والمسؤول العسكري الباكستاني العلاقات الثنائية خاصة في المجالات العسكرية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، استعرض رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، في مدينة «وهران» مع أمير قطر، تميم بن حمد، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

«تبون» و«بن حمد» يناقشان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك

وناقش المسؤولان، عدد من القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وكان تبون، استقبل في وقت سابق، بـ«مطار وهران»، بن حمد، الذي يحل ضيف شرف في مراسم افتتاح «ألعاب البحر الأبيض المتوسط»، التي تحتضنها مدينة «وهران».

وفي تونس، أعلنت «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات»، أمس السبت، فتح باب الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع ممن فيهم الشروط المطلوبة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي أواخر مايو الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مرسوما، يدعو فيه التونسيين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد، صباح الـ25 من يوليو المقبل.

تونس تطلق محطة عائمة لإنتاج الكهرباء: إنتاج طاقة تناهز 265 ميجاواط

بدورها، أطلقت السلطات التونسية، أمس السبت، أول محطة عائمة لإنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقالت وزارة الطاقة التونسية في بيان، إن المحطة الفولطاضوئية العائمة تمتد على مساحة إجمالية تعادل 2500 متر مربع.

وأضافت الوزارة التونسية، أن المحطة العائمة ستمكن سنويا من إنتاج طاقة كهربائية تناهز 265 ميجاواط في الساعة، فيما تم انجاز المحطة بتمويل يبلغ 500 ألف يورو.