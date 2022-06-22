بن سلمان يختتم زيارته لتركيا ببيان مشترك يؤكد إبعاد المنطقة عن التوترات

غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تركيا، مساء اليوم الأربعاء، بعد محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكان الرئيس التركي على رأس مودعيه، وذلك حسبما نقلت «العربية»، وصدر بيان ختامي مشترك أكد تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، والسعي لكل ما من شأنه إبعاد دول المنطقة عن التوترات، حسبما ذكرت «العربية».

وكانت العاصمة التركية، أنقرة، هي ثالث محطة في جولة ولي العهد السعودي الإقليمية التي بدأت بمصر ثم الأردن.

مباحثات بن سلمان وأردوغان شهدت توقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة

وعقد الأمير محمد بن سلمان مباحثات مع الرئيس التركي بالقصر الرئاسي في العاصمة أنقرة، تناولت ملفات سياسية واقتصادية، كما شهدت زيارة ولي العهد السعودي توقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة.

وتركزت أجندة المحادثات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حول الاقتصاد، وتمت مناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها لزيادة التعاون بين الرياض وأنقرة في مختلف المجالات من التجارة إلى السياحة، ومن الصحة إلى الصناعات الدفاعية، وتم توقيع عدة اتفاقيات بين تركيا والمملكة العربية السعودية خلال الزيارة.

وفي ختام الزيارة صدر بيان سعودي تركي مشترك أكد التوافق على استمرار التعاون لضمان السلام والاستقرار والأمن بالمنطقة، وزيادة التعاون والتنسيق من خلال منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، كما أشار لترحيب السعودية بدعم تركيا لترشيح الرياض لاستضافة إكسبو 2030.

اتفاق بين السعودية وتركيا على تفعيل اتفاقيات التعاون الدفاعي

وأشار البيان المشترك إلى أنه جرى الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات الصحة والتعليم والسياحة، وتفعيل اتفاقيات التعاون الدفاعي بما يخدم مصلحة البلدين، والعمل على إرساء دعائم الأمن والاستقرار في دول المنطقة، والسعي لكل ما من شأنه إبعاد دول المنطقة عن التوترات.

وأكد البيان كذلك على دعم الحلول السياسية لأزمات دول المنطقة مع عدم المساس بسيادة أي منها، والتأكيد على سعي البلدين للتعاون بخصوص القضايا الإقليمية والدولية، تبادل وجهات النظر حيال أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أشاد البيان بالمقومات الاقتصادية الكبيرة للبلدين بصفتهما عضوين بمجموعة الـ20، وأشار لبحث سبل تنويع وتطوير التجارة البينية بين البلدين، والتأكيد القوي على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.