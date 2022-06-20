السفير السعودي: زيارة ولي العهد لمصر تعكس عمق العلاقات بين البلدين

قال أسامة نقلي سفير السعودية لدى القاهرة، إن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمصر تعكس مستوى العلاقات الكبيرة والعميقة بين البلدين الشقيقين، والتاريخ الطويل لهذه العلاقات منذ الزيارة الأولى التي قام بها الملك عبدالعزيز لمصر، كأول دولة يزورها بعد توحيد المملكة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي القاضي، مقدمة برنامج مساء DMC، أن هذا الأمر يعكس مستوى العلاقات والترابط بينهما والتنسيق الكبير الذي يشهد دائما تطورا على مر السنوات، كما زار خادم الحرمين الشريفين مصر عام 2016 كأول زيارة رسمية له وتبعه ولي العهد محمد بن سلمان، وكانت زيارة تاريخية في عام 2018.

مرحلة مهمة من تاريخ العرب

وتابع أن هاتين الزيارتين جاءتا في مرحلة مهمة من تاريخ المنطقة العربية، وما شهدته من تحديات كبيرة جدا واضطرابات في ذلك الوقت، إذ تشهد العلاقات بين البلدين توافقا في الرؤى والاصطفاف في مواجهة التحديات، وهو ما أدى إلى استتباب الأمن والاستقرار في السعودية ومصر والأمتين العربية والإسلامية.

شقان لزيارة ولي العهد السعودي لمصر

وأشار إلى أنّه يتم خلال الزيارة بحث القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها والتشاور والتنسيق بين البلدين تجاه الأمن والاستقرار بالنسبة لهذه القضايا، وقضايا الأمن والسلم الدوليين بشكل عام.

وأكد أن العلاقات بين مصر والسعودية أفرزت العديد من البروتوكولات ومذكرات التعاون، ووصلت ذروتها مؤخرا لتبلغ 70 اتفاقية غطت ملفات التعاون كافة، وشاركت في كل القطاعات.