البيئة: ربط مداخن كهرباء محطتي غرب أسيوط وعتاقة الغازية بـ«رصد الانبعاثات»

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر لـ8 وحدات بـ16 مدخنة بمحطة كهرباء غرب أسيوط المركبة، والانتهاء من ربط مداخن محطة كهرباء عتاقة الغازية بمحافظة السويس بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات لـ4 وحدات لتوليد الطاقة الكهربائية بـ4 مداخن، حيث جرى رصد أكاسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت وأول أكسيد الكربون والجسيمات الصلبة الكلية، والظروف المرجعية.

رصد الانبعاثات الضارة

وأكدت وزيرة البيئة، استمرار بذل الجهود لربط محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية دون استثناء بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات، وذلك في اطار إحكام السيطرة على الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبرى على مستوى الجمهورية.

وأوضحت فؤاد، أنّه بهذا الربط بلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية التي تم ربطها بمحافظة أسيوط، 3 منشآت بـ33 مدخنة، كما وصل عدد المنشآت التي تم ربطها في محافظة السويس لـ16 منشأة بعدد 66 مدخنة.

متابعة المنشآت الصناعية

وفي سياق متصل، جرى الانتهاء من ربط مصنع ليسيكو مصر بمنطقة خورشيد بمحافظة الإسكندرية بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات لمدخنة المجفف، حيث يتم رصد الجسيمات الصلبة الكلية والظروف المرجعية، وبلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية التي تم ربطها بمحافظة الإسكندرية 18 منشآة بـ82 مدخنة.

ووصل إجمالي عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، إلى 88 منشأة تمثل 438 مدخنة على مستوى الجمهورية، تتم مراقبتها على مدار اليوم من خلال منظومة مراقبة الانبعاثات الصناعية بالوزارة، حيث يتم تطبيق إجراءات متابعة ومراقبة إلكترونية بشكل مستمر، من خلال فروع جهاز شؤون البيئة المنتشرة بمحافظات مصر للمنشآت المرتبطة بالشبكة القومية، لرصد أي انبعاثات باستخدام شبكة من الحاسبات الآلية للتأكد من توافقها مع الحدود المسموح بها بقانون البيئة.