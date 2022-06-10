تسويق السياحة تتوقع زيادة عدد السياح الأسيويين الوافدين للأقصر خلال 2022

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن عودة شركة الخطوط الجوية القطرية لتسيير رحلات إلى مطار الأقصر بعد توقف 9 سنوات سيسهم فى زيادة الحركة السياحية الوافدة لمدن الصعيد السياحية من دول جنوب شرق أسيا «اليابان - الهند- الصين - كوريا الجنوبية»، خلال الأشهر المقبلة، موضحا أن «القطرية»، كانت تنقل قبل توقف رحلاتها للأقصر نحو 50% من أعداد السياح اليابانيين الذين يزورون المحافظة آنذاك، فضلا عن نحو 48% من أعداد السياح الكوريين الذين كانوا يزورون الأقصر قبل عام 2013.

عودة رحلات الخطوط الجوية القطرية

وأضاف لـ«الوطن»، أن توقيت عودة رحلات شركة الخطوط الجوية القطرية لإستئناف رحلاتها للأقصر «جيد جدا»، حيث ستسهم فى حدوث إنتعاشة سياحية بالأقصر خلال الأشهر المقبلة ، وتابع: «شركة الطيران القطرية تسير حاليا 3 رحلات إسبوعية إلى الأقصر وذلك حتى يوم 30 يوليو الجارى على أن يتم تقييم الرحلات بعد ذلك»، متوقعا أن ترتفع رحلات الشركة إلى الأقصر خلال الفترة المقبلة.

سياح دول جنوب شرق أسيا

وأوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية أن رحلات شركة الخطوط الجوية القطرية التي يتم تسييرها من مطار قطر الدولي إلى الأقصر لا تنقل سياح قطريين فحسب بل تنقل سياحا من مختلف الجنسيات، موضحا أن العديد من الشركات السياحية وخاصة الموجودة بدول جنوب شرق أسيا والتي تسير رحلات إلى الأقصر تٌفضل قدوم سائحيها عبر القطرية نظرا لرخص أسعارها مقارنة بشركات الطيران الأخرى.

وكان مطار الأقصر، إستقبل أمس، أولى رحلات شركة الخطوط الجوية القطرية وذلك للمرة الأولى منذ 9 سنوات، حيث تم إستقبالها برش بالمياه، وفقا للتقليد الدولي الذى يعبر عن الفرحة بوصول تلك الرحلات، كما قامت إدارة العلاقات العامة بالشركة المصرية للمطارات بتوزيع الورود والهدايا على الركاب.