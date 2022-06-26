«الأرصاد» تكشف أبرز الظواهر الجوية اليوم: رياح نشطة واستمرار الأجواء الصيفية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أبرز الظواهر الجوية اليوم، والتي تتمثل في رياح نشطة، واستمرار الأجواء الصيفية، حيث تكون درجات الحرارة في المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، وتتأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من على البحر المتوسط، يصحبها ارتفاع في نسب الرطوبة طوال فترات النهار.

زيادة سطوع أشعة الشمس

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أنّ هناك زيادة في سطوع أشعة الشمس على أغلب مناطق الجمهورية، كما يقلل نشاط الرياح إحساسنا بنسب الرطوبة الموجودة في الجو، وبالتالي لا نشعر بارتفاع درجات الحرارة، خاصة في فترات المساء ويستمر حتى الساعات الأولى من الصباح.

طقس حار نهارا

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها باستمرار هذه الأجواء حتى نهاية الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل، ويكون متوسط الحرارة فيها بين 34 و35 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، والمحسوسة تكون أعلى من القيم، والطقس يكون حارا في فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد خلال فترات النهار.