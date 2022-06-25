الأرصاد توضح درجات الحرارة غدا.. تصل إلى 42 على تلك المدن

تتعرض البلاد لموجة حر شديدة على مدار اليومين الماضيين، مما يزيد من عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن درجات الحرارة غدا الأحد على كافة المناطق والمدن، فضلا عن حالة الطقس والتي كشف عنها مركز تنبؤات الطقس التابع للهيئة العامة للأرصاد.

حالة الطقس غدًا

وبحسب توقعات خبراء الأرصاد، فإن حالة الطقس غدًا الأحد تكون على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار خلال ساعات النهار، بينما تنشط الرياح على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

بينما يكون الطقس شديد الحرارة على المناطق الموجودة في جنوب سيناء وجنوب البلاد، في حين يكون الطقس معتدلا خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة غدا الأحد

وجاءت درجات الحرارة غدا الأحد على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد على النحو التالي:

القاهرة 35 - 23

الإسكندرية 31 - 23

وادي النطرون 35 - 23

طنطا 34 - 23

شبين الكوم 35 - 23

دمنهور 33 - 22

بلطيم 31 - 22

مطروح 30 - 22

السلوم 34 - 22

سيوة 37 - 22

بورسعيد 31 - 23

دمياط 30 - 23

الزقازيق 35 - 23

المنصورة 35 - 23

الإسماعيلية 36 - 21

السويس 35 - 22

العريش 32 - 22

رفح 31 - 21

رأس سدر 34 - 21

نخل 34 - 17

نويبع 35 - 24

طابا 33 - 21

كاترين 32 - 16

الطور 33 - 25

شرم الشيخ 37 - 27

الغردقة 37 - 28

مرسى علم 36 - 28

الفيوم 36 - 25

بني سويف 36 - 24

المنيا 36 - 24

أسيوط 37 - 24

سوهاج 38 - 25

قنا 40 - 26

الأقصر 41 - 27

أسوان 42 - 28

إدفو 42 - 27

أبو سمبل 42 - 28

الوادي الجديد 40 - 26

شلاتين 36 - 25

أبو رماد 35 - 25

حلايب 34 - 28

رأس حدربة 33 - 27