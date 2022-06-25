«الأرصاد» تحذر المصطافين من خطورة السباحة في هذا التوقيت

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن أفضل أوقات السباحة خلال فصل الصيف لتجنب أضرار أشعة الشمس، قائلة إنه يفضل السباحة خلال وقت الشروق وحتى الساعة 12 ظهرا، وبعد الساعة 4 عصرا، لكن فترة الظهيرة تسجل بها أعلى درجة حرارة تحديدا من 12 ظهرا لـ4 عصرًا، لذا علينا تجنب أشعة الشمس بها.

الأرصاد: العظمى بالقاهرة 35

وأضافت «غانم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة ten، اليوم السبت، أن البلاد شهدت أمس ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة، فسجلت العظمى على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية، لكن بداية من اليوم تنخفض الحرارة بواقع درجتين مئويتين، لتسجل العظمى بالقاهرة الكبرى 35 درجة مئوية.

ولفتت أن البلاد تتأثر بكتل هوائية آتية من البحر المتوسط ما يؤدي لارتفاع نسب الرطوبة خلال فترات النهار، وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس، لكن الحرارة تعتبر ضمن المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

وأوضحت غانم أن طقس اليوم حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، لافتة إلى أن كافة المدن الساحلية شهدت ارتفاعًا في الحرارة أمس، لكنها تشهد اليوم انخفاضًا.

انخفاض الحرارة بالصيف غير مؤثر

وأكدت أن الانخفاض في الحرارة بشهر الصيف لا يكون مؤثرًا، فتموسط درجات الحرارة في الإسكندرية ومرسى مطروح ما بين 30 و31 درجة، مع نشاط للرياح خاصة فترة المساء، ما يساعد على عدم الإحساس بنسب الرطوبة وارتفاع الحرارة، وحالة الملاحة البحرية على البحر المتوسط معتدلة ومؤهلة لكافة أعمال الصيد والتنزهة.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية، إلى أن المناطق المطلة على البحر الأحمر مثل الغردقة وشرم الشيخ تشهد ارتفاعًا في الحرارة اليوم، رغم أنها انخفضت عن الأمس، لكن متوسط الحرارة ما بين 38 و39 درجة، وتسود أجواء شديدة الحرارة نهارًا معتدلة ليلًا، وحالة البحر الأحمر تسمح لكافة أعمال الملاحة والصيد والتنزه.