ارتفاع درجة الحرارة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غداً في هذه المناطق

طقس شديد الحرارة شهدته معظم الأنحاء خلال اليومين الماضيين، جعلت الكثير من المواطنون يتساءلون عن حالة الطقس غدًا، والأماكن التي ستشهد ارتفاعًا في درجة الحرارة، لتعلن هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، عن المناطق الأكثر تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة غدًا، وتفاصيل حالة الطقس المتوقعة على كافة الأنحاء.

وتهتم بوابة «الوطن» على مدار الساعة بتقديم ما يبحث عنه المواطنون ويحرصون على متابعته بشكل يومي ومستمر، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل حالة الطقس غدا، والمناطق الأكثر تأثرًا بارتفاع درجة الحرارة، وفق ما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية، والتي جاءت كالتالي:

المناطق الأكثر تأثرًا بارتفاع درجة الحرارة وتحذير الأرصاد منها

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها أنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتنشط الرياح على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

وبالنسبة للأماكن التي تشهد ارتفاع شديد في درجة الحرارة، فيكون الطقس شديد الحرارة على المناطق الموجودة في جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد 26 يونيو

- القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 27 يونيو

- القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.