شيف المشاهير بالغردقة يرثي «نيرة» طالبة المنصورة بصورة على بطيخة

رغم مرور عدة أيام على وداع «نيرة أشرف»، إلا أن قصة طالبة جامعة المنصورة مازالت تلقي بظلالها على الشارع المصري، حيث سادت حالة من الحزن بين جموع المصريين، على إزهاق روح الفتاة على يد زميلها في نفس الجامعة قبل أيام، ليوارى جثمانها الثرى في مدافن أسرتها بمدينة المحلة، في محافظة الغربية.

«الشيف خالد» يرسم صورة «نيرة» على بطيخة

وشارك «خالد عبد الفتاح»، الملقب بشيف المشاهير في مدينة الغردقة في رثاء «نيرة أشرف»، طالبة جامعة المنصورة، بنحت صورتها علي بطيخة، إهداءً إلى روحها الطاهرة في وقت حوالي 30 دقيقة استغرقها شيف المشاهير لرسم صورة «نيرة» وهو يترحم عليها، مطالباً بالدعاء لها.

صورة «نيرة» في 30 دقيقة

أوضح الشيف خالد عبدالفتاح، شيف المشاهير في الغردقة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم السبت، أنه أقدم على نحت صورة «نيرة» على البطيخة، رثاءً لروحها الطاهرة، واستغرق حوالي 30 دقيقة في رسمها، مطالباً بسرعة القصاص العادل من زميلها المتهم بقتلها.

«الشيف خالد» اعتاد رسم صور المشاهير

وكشف الشيف خالد عبد اَلفتاح عن أنه لقب بشيف المشاهير بسب رسم صور لشخصيات عديدة من المشاهير على بطيخة، وعلى بيتزا، أمثال كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما، ومحمد صلاح، وعدد من مشاهير الفن، وشخصيات عامة، ورؤساء دول.

جلسة محاكة المتهم بقتل «نيرة»

وحددت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار عبد الرازق محمد عبد الرحمن، جلسة يوم الأحد المقبل 26 يونيو، لنظر قضية مقتل الطالبة «نيرة أشرف» على يد زميلها، أمام جامعة المنصورة.