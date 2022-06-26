عاجل.. العثور على 17 جثة على الأقل في ناد ليلي بجنوب إفريقيا

أفادت شبكة «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل قبل قليل، بالعثور على 17 جثة على الأقل، في نادٍ ليلي بجنوب إفريقيا.

التحقيق في سبب الوفاة

ووقع الحادث في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد في Enyobeni Tavern in Scenery Park، في حين أن سبب الوفيات غير معروف حتى لحظة كتابة الخبر، من جهته أكد المتحدث باسم شرطة الكاب الشرقية البريجادير تيمبينكوسي كنانا، أنّ الشرطة لا تزال تحقق في سبب الوفاة.

17 جثة في حانة ليلية

وأكدت دائرة شرطة جنوب إفريقيا العثور على جثث نحو 17 شخصًا داخل حانة محلية في حديقة سينري في منطقة شرق لندن.

وتابع المتحدث باسم الشرطة: «لقد تلقينا هذا التقرير بالجثث في الساعات الأولى من يوم الأحد و الظروف المحيطة بالحادث قيد التحقيق.. نحن لا نفعل أي تكهنات في هذه المرحلة لأن تحقيقاتنا مستمرة».