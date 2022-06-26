رجل يعيد قطعة ذهبية قيمتها 16 ألف جنيه لسيدة بالشيخ زويد.. «لقاها في السوق»

أعاد شخص قطعة من الذهب إلى أصحابها بعد أن عثر عليها في سوق الثلاثاء بوسط الشيخ زويد في جنوب سيناء، بعد ثلاثة أسابيع من بحث أصحابها عنها في كل مكان، وفقدان الأمل في عثورهم عليها.

القطعة الذهبية عادت بعد 21 يوما من فقدانها

وقال محفوظ بيدس، أحد أهالي مدينة الشيخ زويد، لـ«الوطن»، إن القطعة الذهبية التي يقدر ثمنها بنحو 16 ألف جنيه، عادت لهم بعد أن وجدها شخص أمين، وذلك بعد 21 يوما من ضياعها، «فقدنا الأمل في العثور عليها، حتى وجدنا أحد أهالي رفح يدق باب منزلنا، ومعه القطعة الذهبية، بعد أن أوصله لنا الأهالي، والغريب في الأمر أن الرجل هو من كان يبحث عنا، وليس نحن من يبحث عنه».

عادت لنا ضالتنا بعد أن طلبنا العوض من الله

وأضاف «بيدس»، «ضاعت من أهل بيتي قطعة ذهبية في سوق الثلاثاء بوسط الشيخ زويد، ولأن السوق به زحام كبير، ويأتيه الباعة والمتسوقين من جميع القرى والتجمعات بنطاق مدينة الشيخ زويد، لم نبحث كثيرا عن ضالتنا، وطلبنا العوض من الله».

وتابع أنه بعد 21 يوما توجه إليهم رجل من أهل رفح يدعى «سعيد المرفل»، وطالبهم بأوصاف القطعة الذهبية، وحينما أخبروه بها أعطاها لهم.

وأردف محفوظ بيدس، «عرضنا على الرجل الأمين مبلغ مالي مقابل ذلك، أو هدية بسيطة، ورفض تماما، لدرجة رفضه مجرد الدخول للمنزل أو شرب القهوة، قائلا إنه ما جاء إلا من أجل الله، ويريد أن يكون عمله خالصا لوجه الله».

«المرفل»: أعلنت عن العثور على القطعة الذهبية بالمسجد

بينما أكد سعيد المرفل أنه بالفعل وجد القطعة الذهبية في ساحة سوق الثلاثاء، واستمر 21 يوما يبحث عن أصحابها في كل مكان بين العائلات، لشعوره بالحمل الثقيل كما قال لأصحابها، وجاءته فكرة أن ينادي في المسجد الكبير «مسجد المدينة»، فأخبره أحد الأشخاص بأنها لإحدى عائلات «بيدس» التي فقدتها، فتوجه إلى منزلهم وسلمها لهم، بعد التأكد من أوصافها من السيدة صاحبتها.